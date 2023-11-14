Страйк на кордоні з Польщею — чи варто хвилюватися водіям автобусів та легковиків

Страйк польських перевізників на кордоні з Україною. Фото: Naszwybir

Польські перевізники влаштували акцію протесту на кордоні з Україною та не пускають вантажний транспорт. Проте для легкових авто та автобусів на пунктах пропуску рух залишається незмінним.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Якщо говорити навіть про дії польських перевізників, які блокують під'їзні шляхи до пунктів пропуску, вони не обмежують перетин кордону для автобусів та легкових автівок. Легкові авто на напрямку пункту пропуску "Ягодин" кордон не перетинають — там кордон перетинають тільки вантажівки та автобуси", — сказав Демченко.

Нагадаємо, що переговори польських перевізників з українським урядом 13 листопада не вирішили суперечку. Вони заявили, що продовжать блокувати кордон з Україною.

Також ми писали, що в українському уряді підбили підсумки перемовин з польськими перевізниками. Вони заявили, що вимога польських протестувальників — повернутися до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв.