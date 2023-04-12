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Казнь военного ВСУ: экс-спикер батальона "Донбасс" оконфузилась из-за своих заявлений

12 апреля 2023 23:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Казнь военного ВСУ: экс-спикер батальона "Донбасс" оконфузилась из-за своих заявлений
Экс-спикер батальона "Донбасс" и полка "Днепр-1" Василиса Мазурчук. Фото: mnews.world
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывшая сотрудница пресс-службы Днепропетровского областного совета, экс-помощница нардепа Верховной Рады Украины Василина Мазурчук в соцсети раскритиковала украинского воина, которого жестоко казнили российские оккупанты. Ей не понравилось то, какие слова сказал замученный герой перед смертью.

Об этом она написала в своем Facebook.

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"Я знаю, что многих огорчат эти слова. Видео было ужасным. Но умереть достойно со словами "Слава Украине", сделать последнюю затяжку и стать символом — лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как Уоллес в "Храбром сердце" — непокоренным. Чем визжать на их языке "ненада, больна". Умирая, всегда лучше сохранить достоинство", — написала она.

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Заявление Василисы Мазурчук о казни украинского военного. Фото: скриншот сообщения с ее Facebook

Далее Мазурчук делает вывод, что на войне избежать гибели иногда очень тяжело.

"Но их не простим. Никогда. Поймите уже, что просить у человека, или в нашем случае — изверга — не убивать вас, чтобы не было больно — не действует. Ну, они сделают наоборот всегда. Зачем вы это обсуждаете, если сами знаете? Они не пойдут на встречу. Они не облегчат смерть. Они не сделают легче! Они — зло. Они не помогут умереть без боли", — сказала она.

Реакция украинцев на сообщение Мазурчук

Заявления Василисы Мазурчук разозлили украинцев. Женщине посоветовали обратиться к специалистам и удалить свое провокационное сообщение, поскольку это оскорбляет чувство военных:

  • З Ирландии очень легко вещать. И так, в сотни раз труднее контролировать себя, когда тебя пытают.
  • "Это точно слова человека из Украины? Никто не знает, что этот ГЕРОЙ пережил еще до того... Я видео не смотрела, потому что страшно. Но читала об этом и рассказывали другие, то слезы катились и остыла кровь. В каких муках погиб ГЕРОЙ. И никто не имеет права осуждать, с какими словами он умирал. Он нас защищал. Никто не знает, что он мог пережить еще до этого. Какая боль, какие страдания".

Напомним, вечером, 11 апреля, российские Telegram-каналы опубликовали жуткое видео, на котором они похвастались, как еще живому пленному воину ВСУ отрезают голову.

Жестокую казнь украинца уже осудили президент Зеленский и ряд западных дипломатических ведомств.

"Что это за существа? Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок... Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой. Такую привычку уничтожать жизнь", — отметил президент Украины.

СБУ пообещала разыскать палачей украинца и наказать их за жуткое убийство. Это также подтвердил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что они устанавливают личность замученного воина призвали украинцев не публиковать свои догадки и не распространять видео.

После того как в сети появилось видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

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