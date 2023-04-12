Страта військового ЗСУ: ексспікерка батальйону "Донбас" осоромилась через свої заяви

Ексспікерка батальйону "Донбас" і полку "Дніпро-1" Василина Мазурчук. Фото: mnews.world

Колишня працівниця пресслужби Дніпропетровської обласної ради, експомічниця нардепа Верховної Ради України Василина Мазурчук у соцмережі розкритикувала українського воїна, якого жорстоко стратили російські окупанти. Їй не сподобалось те, які слова сказав закатований герой перед смертю.

Про це вона написала у своєму Facebook.

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Що сказала Мазурчук про страту українського військового

"Я знаю, що багатьох зачеплять ці слова. Відео було жахливим. Але померти гідно зі словами "Слава Україні", зробити останню затяжку і стати символом — краще. Смерть та страта жахливі завжди. Але ж правда, краще як Воллес у "Хороброму серці" — нескореним. Чим верещати їхньою мовою — "нєнада, больна". Помираючи, завжди краще зберегти гідність", — написала вона.

Заява Василини Мазурчук про страту українського військового. Фото: скріншот допису з її Facebook

Далі Мазурчук робить висновок, що на війні уникнути загибелі іноді дуже важко.

"Але їх не пробачимо. Ніколи. Зрозумійте вже, що просити у людини, чи в нашому випадку – нелюда – не вбивати вас, щоб не було боляче – не діє. Ну, вони зроблять навпаки завжди. Для чого ви це обговорюєте, якщо самі знаєте? Вони не підуть на зустріч. Вони не полегшать смерть. Вони не зроблять легше! Вони — зло. Вони не допоможуть померти без болю", — сказала вона.

Реакція українців на допис Мазурчук

Заяви Василини Мазурчук роздратували українців. Жінці порадили звернутись до фахівців та видалити свій провокативний допис, оскільки це ображає почуття військових:

Ірландії дуже легко віщати. І так, в сотні разів важче контролювати себе, коли тебе катують".

"Це точно слова людини з України? Ніхто не знає, що цей ГЕРОЙ пережив ще до того... Я відео не дивилася, бо страшно. Але читала про це і розповідали інші, то сльози котилися і холонула кров. У яких муках загинув ГЕРОЙ. І ніхто не має права засуджувати, з якими словами він помирав. Він нас захищав. Ніхто не знає, що він міг пережити ще до цього. Який біль, які страждання".

Нагадаємо, увечері, 11 квітня, російські Telegram-канали опублікували моторошне відео, на якому вони похвалились, як ще живому полоненому воїну ЗСУ відрізають голову.

Жорстоку страту українця уже засудили президент Зеленський та ряд західних дипломатичних відомств.

"Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина... Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку — знищувати життя", — зауважив президент України.

СБУ пообіцяла розшукати катів українця та покарати їх за моторошне вбивство. Це також підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов.

У Міністерстві оборони України повідомили, що вони встановлюють особу закатованого воїна закликали українців не публікувати своїх здогадок та не поширювати відео.

Після того, як у мережі з'явилося відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.