При каких условиях срочники могут уволиться со службы — что нужно знать

Срочная служба в Украине. Фото: Минобороны

На время действия военного положения в Украине срочники не могут уволиться со службы в армии даже при условии, что уже отслужили год после призыва. Однако есть определенные обстоятельства, позволяющие им это сделать.

Подробнее об этом рассказали юристы общественной организации "Юридическая сотня" в комментарии NV.

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По словам правоведов, военнослужащие срочной службы по своему желанию могут уволиться по семейным обстоятельствам — в случае возникновения у них права на отсрочку или увольнение в результате изменения семейных обстоятельств, согласно п. "В" ч. 2 ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" от 25.03.1992 № 2232-ХІІ.

Согласно ч. 2 ст. 17 лицо, которое имеет:

нетрудоспособных отца и мать или одинокого нетрудоспособного отца или одинокую нетрудоспособную мать, или нетрудоспособных лиц, под опекой, попечительством или на содержании которых находился призывник, или лиц, над которыми призывник осуществляет опеку или попечительство, если у них нет других трудоспособных лиц — обязанных в соответствии с законодательством их содержать;

несовершеннолетних родных братьев и сестер или нетрудоспособных братьев и сестер независимо от возраста, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных в соответствии с законодательством их содержать;

ребенка или детей младше 18 лет, которого или которых воспитывают самостоятельно;

ребенка в возрасте до трех лет;

двоих и более детей;

беременную жену.

Солдаты срочной службы. Фото: Минобороны

Согласно ч. 1 ст. 18:

отец или мать, родные брат или сестра которых погибли, умерли или стали лицами с инвалидностью во время прохождения воинской службы или собрания военнообязанных;

воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, и другие заболевания, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке, но которой не установлена инвалидность;

которые заняты постоянным уходом за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены или мужа, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену или мужа из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы;

осуществляющих опеку над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным; заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Правозащитники обратили также на важный нюанс, что ч. 1 ст. 18 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" указывается, что это основания для освобождения лица от призыва на срочную службу в мирное время.

Для четкого понимания оснований для увольнения срочников во время действия военного положения по семейным обстоятельствам — и для военнослужащих срочной службы, и для самих воинских частей — следует прописать эти правила отдельным пунктом статьи. Так как это предусмотрено для мобилизованных и контрактников.

Солдаты срочной службы. Фото: google.com

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