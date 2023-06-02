За яких умов строковики можуть звільнитися зі служби — що треба знати

Строкова служба в Україні. Фото: Міноборони

На час дії воєнного стану в Україні строковики не можуть звільнитися зі служби в армії, навіть за умови, що вже відслужили рік після призову. Проте є певні обставини, які дозволяють їм це зробити.

Детальніше про це розповіли юристи громадської організації "Юридична сотня" в коментарі NV.

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За словами правознавців, військовослужбовці строкової служби за своїм бажанням можуть звільнитися за сімейними обставинами — у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин, відповідно до п. "В" ч. 2 ст. 26 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" від 25.03.1992 № 2232-ХІІ.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 особи, які мають:

непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька або одиноку непрацездатну матір, або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб — громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

неповнолітніх рідних братів і сестер або непрацездатних братів і сестер незалежно від їхнього віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

дитину або дітей віком до 18 років, яку або яких виховують самостійно;

дитину віком до трьох років;

двох і більше дітей;

вагітну дружину.

Солдати строкової служби. Фото: Міноборони

Відповідно до ч. 1 ст. 18:

батько або мати, рідні брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, та інші захворювання, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку, але якій не встановлено інвалідність;

які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини або чоловіка, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

які здійснюють опіку над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Правозахисники звернули також на важливий нюанс, що ч. 1 ст. 18 ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" вказується, що це — підстави для звільнення особи від призову на строкову службу в мирний час.

Для чіткого розуміння підстав для звільнення строковиків під час дії воєнного стану за сімейними обставинами — і для військовослужбовців строкової служби, і для самих військових частин — варто прописати ці правила окремим пунктом статті. Так, як це передбачено для мобілізованих та контрактників.

Солдати строкової служби. Фото: google.com

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