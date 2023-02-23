Суд арестовал имущество Оксаны Марченко более чем на 5,6 млрд грн — что туда входит

Оксана Марченко

Суд арестовал имущество Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Арест имущества супруги Медведчука

Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Также наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и десять автомобилей, принадлежащих фигурантке.

Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

Среди них — киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для проведения взрывной деятельности против Украины.

Подозрение для Марченко

Ранее следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура".

Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступным схемам.

Напомним, недавно Виктор Медведчук заявил, что на постоянной основе проживает в москве.