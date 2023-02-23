Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Суд арештував майно Оксани Марченко на понад на 5,6 млрд грн arrow

Суд арештував майно Оксани Марченко на понад на 5,6 млрд грн

23 лютого 2023 16:51
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Суд арештував майно Оксани Марченко на понад на 5,6 млрд грн — що туди входить
Оксана Марченко
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Суд арештував майно Оксани Марченко, яку підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.

Про це повідомляє Служба безпеки України

Читайте також:

Арешт майна дружини Медведчука

Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму і десять автомобілів, які належать фігурантці.

Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.

Серед них — київські компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур", які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України.

Підозра для Марченко

Раніше слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру топменеджеру "Укркапіталу" і "Спорт-Туру".

Зловмисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість їх конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Медведчук заявив, що на постійній основі мешкає у москві.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

17:25 МЗС Угорщини готує візит Орбана до Києва

17:25 Рада прийняла законопроєкт щодо ДПА та вступної компанії 2023 року: деталі

Рік великої війни

17:20 "Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських з Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

17:17 Ліонель Мессі та Роберт Левандовський можуть перейти в один клуб: це не "Барселона"

Новина з фото

17:14 На карнавалі в Ріо-де-Жанейро виграла школа самби, яка вшанувала бразильського розбійника

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:13 Зеленський оцінив увагу Китаю до ситуації в Україні

Новина з фото

17:12 Акторка "Дизель Шоу" Булітко показала останнє фото в телефоні за день до повномасштабної війни

17:02 У Гаазі створять центр розслідувань злочинів росії проти України

16:57 США посилять присутність армії на Тайвані

16:50 Мобільний сервісний центр МВС надаватиме послуги в місті Южне: коли та де саме

Новина з відео

16:41 23 тижні очікування: Максим Чмерковський станцював запальну румбу з вагітною дружиною

Новина з відео

16:40 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії: деталі

Новина з відео

16:11 Мавка палає люттю: творці українського мультфільму випустили емоційне відео до роковин війни

Новина з відео

16:10 До річниці війни: у Лондоні з'явився величезний український стяг перед російським посольством

Новина з відео

14:51 Китай може підтримати росію, але він не союзник кремля, — Ауслендер

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:54 Зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на Байдена

Новина з відео

13:20 Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

Новина з відео

10:47 Експідопічна Могилевської втікла до росії та почала співпрацю з путіністом Бардашем

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Рік великої війни

17:20 "Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських з Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Актуальне по темі

None 23 Лютий 17:17

МЗС Угорщини готує візит Орбана до Києва

None 23 Лютий 17:25

Рада прийняла законопроєкт щодо ДПА та вступної компанії 2023 року: деталі

None 23 Лютий 13:54

"Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських з Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

None 23 Лютий 16:45

Ліонель Мессі та Роберт Левандовський можуть перейти в один клуб: це не "Барселона"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB