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Суд Киева не выбрал меру пресечения главе Нацслужбы здоровья Гусак — в чем она обвиняется

1 ноября 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд Киева не выбрал меру пресечения главе Нацслужбы здоровья Гусак — в чем она обвиняется
Глава Национальной службы здоровья Украины Наталия Гусак. Фото: telegraf.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Печерский суд Киева не применил меру ограничения к руководителю национальной медицинской службы Украины Наталье Гусак. Чиновницу обвиняют в профессиональной небрежности, из-за которой из бюджета пропали более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает журналист Суспільного из зала заседания суда.

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В сообщении говорится, что весной 2022 года государственное учреждение занималось управлением главной базой данных медицинской системы. Прокурор утверждал, что Наталья Гусак не должным образом осмотрела документы передачи работ. 

Гусак опровергла это, заявив, что следователи не рассмотрели все материалы дела в полном объеме.

Хотя прокурор настаивал на применении личного поручительства в качестве меры пресечения, судебное решение так и не было принято.

"Данная мера пресечения является наименее строгой. Это не окажет влияния на выполнение служебных обязанностей руководителя НСЗУ и не затронет личную сторону жизни обвиняемой", — отметил прокурор Химич.

Однако защитник Гусак не согласен с таким мнением, поскольку личное обязательство не позволяет уезжать из города без согласования со следователем и обязывает сдать властям заграничный паспорт.

Напомним, что прокуратура выдвинула подозрение главе Национальной службы здоровья Украины в служебной халатности. Правоохранители установили растрату более двух миллионов гривен бюджетных средств.

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