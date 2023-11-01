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Суд Києва не обрав запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак — в чому її звинувачують

1 листопада 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд Києва не обрав запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак — в чому її звинувачують
Глава Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Фото: telegraf.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Печерський суд Києва не застосував міру обмеження до керівника національної медичної служби України Наталії Гусак. Чиновницю звинувачують у професійній недбалості, через яку з бюджету зникли понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє журналіст Суспільного із зали засідання суду.

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У повідомленні йдеться, що навесні 2022 року державна установа займалася управлінням головною базою даних медичної системи. Прокурор стверджував, що Наталя Гусак не належним чином оглянула документи про передачу робіт.

Гусак спростувала це, заявивши, що слідчі не розглянули всі матеріали справи у повному обсязі.

Хоча прокурор наполягав на застосуванні особистої поруки як запобіжний захід, судове рішення так і не було прийнято.

"Цей запобіжний захід є найменш суворим. Це не вплине на виконання службових обов'язків керівника НСЗУ і не торкнеться особистого боку життя обвинуваченої", — зазначив прокурор Хіміч.

Проте захисник Гусак не погоджується з такою думкою, оскільки особисте зобов'язання не дозволяє виїжджати з міста без погодження зі слідчим та зобов'язує здати владі закордонний паспорт.

Нагадаємо, що прокуратура висунула підозру голові Національної служби здоров'я України у службовій недбалості. Правоохоронці встановили розтрату понад два мільйони гривень бюджетних коштів.

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