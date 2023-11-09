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Суд не избрал меру пресечения офицеру, который подарил гранаты помощнику Залужного

9 ноября 2023 15:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Суд не избрал меру пресечения офицеру, который подарил гранаты помощнику Залужного
Полиция задержала офицера, подарившего гранаты помощнику Залужному. Фото: ОГПУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Суд не избрал меру пресечения офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову. Судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.

Об этом сообщает Суспільне.

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"Прокуратура настаивает на домашнем аресте для фигуранта. Подозреваемый, согласно источникам — полковник Андрей Тимченко", — сообщает издание.

Судья не удовлетворила ходатайство о домашнем аресте. В свою очередь, подозреваемый не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты. Его адвокат сказал, что офицер ничего не будет комментировать, пока идет следствие. Журналистам запретили снимать судебное заседание.

Статус подозреваемого для мужчины остается в силе. В суде заявили, что если следователи объявят новое подозрение, тогда судьи снова смогут рассмотреть возможность избрания меры пресечения.

По данным следствия, военный получил без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно оборонительных гранат DM 51A2 и принес их в свой кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя.

Ранее мы рассказывали, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Геннадию Частякову, помощнику Валерия Залужного.

Напомним, вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного, а его 13-летний сын тяжело травмирован. В настоящее время парень находится под наблюдением врачей. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.

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