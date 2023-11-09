Суд не избрал меру пресечения офицеру, который подарил гранаты помощнику Залужного
Суд не избрал меру пресечения офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову. Судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.
Об этом сообщает Суспільне.
Преподнес в подарок гранаты
"Прокуратура настаивает на домашнем аресте для фигуранта. Подозреваемый, согласно источникам — полковник Андрей Тимченко", — сообщает издание.
Судья не удовлетворила ходатайство о домашнем аресте. В свою очередь, подозреваемый не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты. Его адвокат сказал, что офицер ничего не будет комментировать, пока идет следствие. Журналистам запретили снимать судебное заседание.
Статус подозреваемого для мужчины остается в силе. В суде заявили, что если следователи объявят новое подозрение, тогда судьи снова смогут рассмотреть возможность избрания меры пресечения.
По данным следствия, военный получил без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно оборонительных гранат DM 51A2 и принес их в свой кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя.
Ранее мы рассказывали, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Геннадию Частякову, помощнику Валерия Залужного.
Напомним, вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного, а его 13-летний сын тяжело травмирован. В настоящее время парень находится под наблюдением врачей. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.
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