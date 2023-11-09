Суд не обрав запобіжного заходу офіцеру, який подарував гранати помічникові Залужного

Поліція затримала офіцера, який подарував гранати помічнику Залужного. Фото: ОГПУ

Суд не обрав запобіжного заходу офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Суддя не задовольнив клопотання прокуратури про домашній арешт.

Про це повідомляє Суспільне.

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Підніс у подарунок гранати

"Прокуратура наполягає на домашньому арешті для фігуранта. Підозрюваний, згідно з джерелами, — полковник Андрій Тімченко", — повідомляє видання.

Суддя не задовольнила клопотання про домашній арешт. Своєю чергою підозрюваний не коментував питання про те, звідки у нього гранати. Його адвокат сказав, що офіцер нічого не коментуватиме, доки триває слідство. Журналістам заборонили знімати судове засідання.

Статус підозрюваного для чоловіка залишається чинним. В суді заявили, що якщо слідчі оголосять нову підозру, тоді судді знову зможуть розглянути можливість обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, військовий здобув без відповідного дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат DM 51A2 та приніс їх до свого кабінету. Згодом він упакував шість із них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю.

Раніше ми розповідали, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову, помічнику Валерія Залужного.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков, який був помічником Валерія Залужного, а його 13-річного сина тяжко травмовано. Нині хлопець перебуває під наглядом лікарів. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.