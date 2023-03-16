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Суд посадил за решетку экс-прокурора Донецкой области за получение взятки

16 марта 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд вынес приговор экс-прокурору Донецкой области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывший прокурор, который исполнял обязанности начальника отдела в одной из окружных прокуратур Донбасса, был обвинен в получении неправомерной выгоды в соответствии с частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. В ходе судебного процесса ему было приписано обещание оказать помощь знакомому в закрытии уголовного производства по самовольному захвату земельного участка и предотвращении составления протокола об административном правонарушении.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Обвинение

Он был признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы, а также лишен права занимать должности прокурора на один год с конфискацией имущества.

В свою защиту, бывший прокурор утверждал, что он не собирался получать неправомерную выгоду. Он утверждал, что планировал передать 50 тыс. грн коллеге в прокуратуре для поддержки будущего иска в интересах государства о возмещении ущерба, нанесенного самовольным захватом земель. Однако суд оценил эти показания как ложные, так как они были опровергнуты другими доказательствами, и предоставленные с целью уклонения от уголовной ответственности.

Этот случай показывает, что никто не застрахован от уголовной ответственности, даже если они являются бывшими прокурорами. Кроме того, он подчеркивает необходимость соблюдения этических и профессиональных норм в работе государственных служащих, чтобы предотвратить коррупционные действия и нарушения закона.

Напомним, что в Харьковской области мужчина был признан виновным в умышленном убийстве своей жены и приговорен к 9 годам тюремного заключения после того, как прокуроры Лозовской окружной прокуратуры успешно защитили обвинение в Днепровском апелляционном суде. 

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