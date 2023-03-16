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Суд посадив за ґрати екс-прокурора Донецької області за отримання хабара

16 березня 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд ухвалив вирок експрокурору Донецької області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Колишнього прокурора, який виконував обов'язки начальника відділу в одній із окружних прокуратур Донбасу, було звинувачено в отриманні неправомірної вигоди відповідно до частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України. У ході судового процесу йому було приписано обіцянку надати допомогу знайомому у закритті кримінального провадження щодо самовільного захоплення земельної ділянки та запобігання складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Звинувачення

Він був визнаний винним і засуджений до п'яти років позбавлення волі, а також позбавлений права обіймати посади прокурора на один рік із конфіскацією майна.

На свій захист колишній прокурор стверджував, що він не збирався отримувати неправомірну вигоду. Він стверджував, що планував передати 50 тис. грн колезі в прокуратурі для підтримки майбутнього позову на користь держави щодо відшкодування збитків, завданих самовільним захопленням земель. Однак суд оцінив ці свідчення як неправдиві, оскільки вони були спростовані іншими доказами та надані з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Цей випадок показує, що ніхто не застрахований від кримінальної відповідальності навіть якщо вони є колишніми прокурорами. Крім того, він наголошує на необхідності дотримання етичних та професійних норм у роботі державних службовців, щоб запобігти корупційним діям і порушенням закону.

Нагадаємо, що у Харківській області чоловіка було визнано винним в умисному вбивстві своєї дружини та засуджено до 9 років тюремного ув'язнення після того, як прокурори Лозівської окружної прокуратури успішно захистили звинувачення у Дніпровському апеляційному суді.

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