Суд рассматривает продление срока содержания под стражей Коломойского

Бизнесмен Игорь Коломойский в суде. Фото: УНИАН

Сегодня, 27 октября, Шевченковский районный суд продолжил рассматривать ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского. Прокуроры просят продлить меру пресечения еще на два месяца.

Об этом сообщают СМИ с места происшествия.

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Продлят ли срок содержания под стражей Коломойскому

Сегодня, 27 октября, Шевченковский районный суд рассмотрит ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского.

Как известно, Коломойскому инкриминируется мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Меру пресечения в виде содержания под стражей суд избрал ему еще 2 сентября. Тогда бизнесмену объявили, что под стражей он должен быть два месяца с возможностью залога в 509 млн грн, а позже пересмотрел размер залога в сторону увеличения до 3,9 миллиарда гривен.

Уже в конце сентября суд отклонил апелляцию стороны защиты об освобождении бизнесмена и оставил его под стражей.

Напомним, ранее мы сообщали, что олигарх Игорь Коломойский останется под стражей. 24 октября Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил просьбу адвокатов бизнесмена изменить меру пресечения на ночной домашний арест.

Кроме того, подозреваемый в отмывании средств олигарх Игорь Коломойский на сегодня находится в столичном изоляторе Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке. Его туда доставили из Шевченковского районного суда города Киева сразу после завершения заседания.