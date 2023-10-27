Суд розглядає продовження терміну тримання під вартою Коломойського

Бізнесмен Ігор Коломойський в суді. Фото: УНІАН

Сьогодні, 27 жовтня, Шевченківський районний суд продовжив розглядати клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського. Прокурори просять продовжити запобіжний захід ще на два місяці.

Про це повідомляють ЗМІ з місця події.

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Сьогодні, 27 жовтня, Шевченківський районний суд розгляне клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського.

Як відомо, Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою суд обрав йому ще 2 вересня. Тоді бізнесмену оголосили, що бути під вартою він повинен бути два місяці з можливістю застави в 509 млн грн, а пізніше переглянув розмір застави в бік збільшення до 3,9 мільярда гривень.

Вже наприкінці вересня суд відхилив апеляцію сторони захисту про звільнення бізнесмена та залишив його під вартою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що олігарх Ігор Коломойський залишиться під вартою. 24 жовтня Шевченківський районний суд Києва не задовольнив прохання адвокатів бізнесмена змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Крім того, олігарх Ігор Коломойський, який підозрюється у відмиванні коштів, на сьогодні перебуває в столичному ізоляторі Служби безпеки України в Аскольдовому провулку. Його туди доправили із Шевченківського районного суду міста Києва одразу після завершення засідання.