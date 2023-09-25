Суд по делу Коломойского: на заседание пришли известные ведущие 1+1 и эксминистр
В понедельник, 25 августа, начался суд по делу олигарха Игоря Коломойского. На заседание пришли журналисты телеканала 1+1 и бывший министр культуры Александр Ткаченко.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Что известно о суде над Коломойским
Суд начался около 13.00. На этом заседании должны рассмотреть апеляцию Коломойского на меру пресечения.
На заседание суда пришли ведущие 1+1 Алла Мазур, Юрий Горбунов и Наталья Мосейчук.
К тому же в зале заметили и бывшего министра культуры Александра Ткаченка и директора медиахолдинга 1+1 Ярослава Похольчука.
Коломойский отвечает, что до задержания жил в Днепропетровской области. Олигарх говорит, что ожидает справедливого суда и не жалуется на нынешние условия содержания.
Напомним, Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому . Подозрение было объявлено по нескольким статьям.
В воскресенье, 24 сентября, столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского.