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Суд по делу Коломойского: на заседание пришли известные ведущие 1+1 и эксминистр

25 сентября 2023 13:29
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Валерия Пержун
редактор
Суд по делу Коломойского: на заседание пришли известные ведущие 1+1 и эксминистр
Олигарх Игорь Коломойский на скамье подсудимых. Фото: Новости.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В понедельник, 25 августа, начался суд по делу олигарха Игоря Коломойского. На заседание пришли журналисты телеканала 1+1 и бывший министр культуры Александр Ткаченко.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Суд начался около 13.00. На этом заседании должны рассмотреть апеляцию Коломойского на меру пресечения.

На заседание суда пришли ведущие 1+1 Алла Мазур, Юрий Горбунов и Наталья Мосейчук.

Алла Мазур пришла на Коломойский суд
Алла Мазур на заседании суда. Фото: Новини.LIVE
Ведущие 1+1 на суде
Ведущие 1+1 Н. Мосейчук и Ю. Горбунов. Фото: Новини.LIVE

К тому же в зале заметили и бывшего министра культуры Александра Ткаченка и директора медиахолдинга 1+1 Ярослава Похольчука. 

Коломойский отвечает, что до задержания жил в Днепропетровской области. Олигарх говорит, что ожидает справедливого суда и не жалуется на нынешние условия содержания.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому . Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

В воскресенье, 24 сентября, столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского.

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