Суд у справі Коломойського: на засідання прийшли відомі ведучі 1+1 та ексміністр

Олігарх Ігор Коломойський на лаві підсудних. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 25 серпня почався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На засідання прийшли журналісти телеканалу 1+1 та колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Суд почався близько 13:00. На цьому засіданні мають розглянути апеляцію Коломойського на запобіжний захід.

На засідання суду прийшли ведучі 1+1: Алла Мазур, Юрій Горбунов та Наталія Мосейчук.

Алла Мазур на засіданні суду. Фото: Новини.LIVE

Ведучі 1+1 Н. Мосейчук та Ю. Горбунов. Фото: Новини.LIVE

До того ж у залі помітили і колишнього міністра культури Олександра Ткаченка. та гендиректора 1+1 Media Ярослава Похольчука.

Коломойський відповідає, що до затримання жив у Дніпропетровській області. Олігарх каже, що очікує справедливого суду та не скаржиться на нинішні умови утримання.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

У неділю, 24 вересня столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського.