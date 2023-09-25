Суд у справі Коломойського: на засідання прийшли відомі ведучі 1+1 та ексміністр
У понеділок, 25 серпня почався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На засідання прийшли журналісти телеканалу 1+1 та колишній міністр культури Олександр Ткаченко.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Що відомо про суд над Коломойським
Суд почався близько 13:00. На цьому засіданні мають розглянути апеляцію Коломойського на запобіжний захід.
На засідання суду прийшли ведучі 1+1: Алла Мазур, Юрій Горбунов та Наталія Мосейчук.
До того ж у залі помітили і колишнього міністра культури Олександра Ткаченка. та гендиректора 1+1 Media Ярослава Похольчука.
Коломойський відповідає, що до затримання жив у Дніпропетровській області. Олігарх каже, що очікує справедливого суду та не скаржиться на нинішні умови утримання.
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.
У неділю, 24 вересня столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського.