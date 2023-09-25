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Суд у справі Коломойського: на засідання прийшли відомі ведучі 1+1 та ексміністр

25 вересня 2023 13:29
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Валерія Пержун
редактор
Суд у справі Коломойського: на засідання прийшли відомі ведучі 1+1 та ексміністр
Олігарх Ігор Коломойський на лаві підсудних. Фото: Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У понеділок, 25 серпня почався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На засідання прийшли журналісти телеканалу 1+1 та колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Суд почався близько 13:00. На цьому засіданні мають розглянути апеляцію Коломойського на запобіжний захід.

На засідання суду прийшли ведучі 1+1: Алла Мазур, Юрій Горбунов та Наталія Мосейчук.

Алла Мазур прийшла на суд Коломойського
Алла Мазур на засіданні суду. Фото: Новини.LIVE
Ведучі 1+1 на суді
 Ведучі 1+1 Н. Мосейчук та Ю. Горбунов. Фото: Новини.LIVE

До того ж  у залі помітили і колишнього міністра культури Олександра Ткаченка. та гендиректора 1+1 Media Ярослава Похольчука. 

Коломойський відповідає, що до затримання жив у Дніпропетровській області. Олігарх каже, що очікує справедливого суду та не скаржиться на нинішні умови утримання.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

У неділю, 24 вересня столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського.

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