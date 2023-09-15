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Суд отправил Нестора Шуфрича под арест на два месяца

15 сентября 2023 22:11
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд отправил Нестора Шуфрича под арест на два месяца
Нестор Шуфрич в зале суда. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу вечером, 15 сентября, Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест до 13 ноября. При єтом сумма залога не была озвучена.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Сообщается, что суд избрал Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 ноября 2023 года. При этом не было озвучено место содержания и сумма залога.

Стоит отметить, что из зала суда Шуфрича вывели в наручниках.

Также уточним, что сегодня у нардепа Нестора Шуфрича проходили обыски. Он обвиняется в государственной измене. В ходе этих мероприятий у него был обнаружен "материал", отображающий план "автономии" для Донецкой и Луганской областей.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Нестору Шуфричу. Он тесно сотрудничал с российской агентурной сетью.

Добавим, что во время обысков 15 сентября у нардепа Нестора Шуфрича сотрудники СБУ обнаружили документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

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