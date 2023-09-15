Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Суд відправив Нестора Шуфрича під арешт на два місяці arrow

Суд відправив Нестора Шуфрича під арешт на два місяці

15 вересня 2023 22:11
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суд відправив Нестора Шуфрича під арешт на два місяці
Нестор Шуфрич у залі суду. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 15 вересня, Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

Читайте також:

Нестора Шуфрича відправили під арешт

Повідомляється, що суд обрав Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 листопада 2023 року. При цьому не було озвучено місце утримання та сума застави.

Варто зазначити, що із зали суду Шуфрича вивели у кайданках.

Також уточнимо, що сьогодні у нардепа Нестора Шуфрича проходили обшуки. Він звинувачується у державній зраді. У ході цих заходів у нього було виявлено "матеріал", що відображає план "автономії" для Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював із російською агентурною мережею.

Додамо, що під час обшуків 15 вересня у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ виявили документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз