Суд відправив Нестора Шуфрича під арешт на два місяці

Нестор Шуфрич у залі суду. Фото: скриншот

У п'ятницю, 15 вересня, Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

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Повідомляється, що суд обрав Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 листопада 2023 року. При цьому не було озвучено місце утримання та сума застави.

Варто зазначити, що із зали суду Шуфрича вивели у кайданках.

Також уточнимо, що сьогодні у нардепа Нестора Шуфрича проходили обшуки. Він звинувачується у державній зраді. У ході цих заходів у нього було виявлено "матеріал", що відображає план "автономії" для Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював із російською агентурною мережею.

Додамо, що під час обшуків 15 вересня у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ виявили документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей.