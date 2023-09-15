Суд відправив Нестора Шуфрича під арешт на два місяці
У п'ятницю, 15 вересня, Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт до 13 листопада. При цьому сума застави не була озвучена.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.
Нестора Шуфрича відправили під арешт
Повідомляється, що суд обрав Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 листопада 2023 року. При цьому не було озвучено місце утримання та сума застави.
Варто зазначити, що із зали суду Шуфрича вивели у кайданках.
Також уточнимо, що сьогодні у нардепа Нестора Шуфрича проходили обшуки. Він звинувачується у державній зраді. У ході цих заходів у нього було виявлено "матеріал", що відображає план "автономії" для Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у державній зраді народному депутату України Нестору Шуфричу. Він тісно співпрацював із російською агентурною мережею.
Додамо, що під час обшуків 15 вересня у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ виявили документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей.