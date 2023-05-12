Суд вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ (МП) митрополиту Иосафу

Митрополит Иоасаф на скамье подсудимых. Фото: Telegram-канал «Общественное Кропивницкий»

По материалам СБУ, суд в Украине впервые вынес приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата. Муж был экс-руководителем Кировоградской епархии. Он и секретарь этого учреждения полностью признали свою вину в преступлениях, инкриминируемых Службой безопасности, говорится в сообщении.

Об этом сообщает СБУ.

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Как отмечается, фигуранты публично восхваляли захват части территории Украины и "раздували" межрелигиозную рознь в регионе в пользу страны-агрессора. По данным расследования, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против Украины.

"Для этого митрополит находился на постоянной связи с руководителем РПЦ и выполнял его поручение по оправданию российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности АР Крым. Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории РФ", — говорят в СБУ.

К преступной деятельности епископ привлек секретаря епархии

"По их поручению в церквях религиозной общины людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах русские "авторы" ставили под сомнение украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим. Во время обысков на территории епархии правоохранители количество пророссийских печатных материалов и документы с поличным с московскими "кураторами"", — говорится в расследовании.

Они осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса.

Напомним, в Донецкой области СБУ задержала двух предателей, работавших на россиян. Мужчины собирали и передавали врагу информацию о подразделениях Сил обороны в регионе, в частности, на Бахмутском направлении.

Также Табачника разоблачили на сотрудничестве с ФСБ и соратником Кадырова.