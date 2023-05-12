Суд виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП) митрополиту Іосафу

Митрополит Іоасаф на лаві підсудних. Фото: Telegram-канал «Суспільне Кропивницький»

За матеріалами СБУ суд в Україні вперше виніс вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату. Чоловік був екскерівником Кіровоградської єпархії. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки, йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє СБУ.

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Як зазначається, фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та "роздували" міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни-агресора. За даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти України.

"Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим. Вказівки з москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ", — кажуть у СБУ.

До злочинної діяльності єпископ залучив секретаря єпархії

"За їх дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим. Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами"", — йдеться в розслідуванні.

Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Донеччині СБУ затримала двох зрадників, які працювали на росіян. Чоловіки збирали і передавали ворогу інформацію про підрозділи Сил оборони в регіоні, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Також Табачника викрили на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова.