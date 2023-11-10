Суд вынес приговор предателю, который провел технику РФ к окрестностям Киева

Сотрудники СБУ задержали предателя. Фото: СБУ

Предатель, "проведший" к окрестностям Киева почти 130 единиц российской бронетехники получил 15 лет заключения. Эта техника входила в состав передовых групп войск Российской Федерации, которые 24 февраля 2022 вторглись в Украину.

Об этом сообщили в СБУ.

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В первые дни полномасштабного вторжения России агент ФСБ "провел" на собственном авто из Сумской области в окрестности Киева 128 единиц военной техники оккупантов. Среди них танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

"Эта боевая техника входила в состав "передовых" подразделений оккупационных группировок России, которые получили задачу штурмовать столицу нашего государства с северо-восточного направления. За время войны вышеупомянутая колонна вражеских войск была уничтожена украинскими защитниками", — говорится в сообщении.

При этом сам российский агент после "сопровождения" оккупантов вернулся на Сумщину, где продолжил работать на ФСБ даже после освобождения региона. Например, по указанию российской спецслужбы он собирал разведданные о дислокации и вооружении Сил обороны на территории области.

Коллаборант во время сотрудничества с оккупантами. Фото: СБУ

Предатель на автомобиле сопровождает российскую технику. Фото: СБУ

Предатель на автомобиле указывает путь российским войскам. Фото: СБУ

СБУ задержала коллаборанта

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации в августе 2022 года. У задержанного был изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого российская спецслужба завербовала накануне полномасштабного вторжения РФ. Среди основных его задач было обеспечение "навигации" военных колонн агрессора по кратчайшим путям в Киев.

Суд признал вражеского агента виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет тюрьмы.

Предатель в зале суда. Фото: СБУ

Ранее мы сообщали, что СБУ завершила досудебное расследование в отношении 11 российских военных. Они расстреливали мирных жителей во время оккупации Бучи Киевской области.

Напоминаем, что в ресторане Винницы произошла потасовка между двумя компаниями — военнослужащего ВСУ и работника СБУ. Причиной конфликта стала российская музыка, которую включили гости служащего СБУ.