Суд виніс вирок зрадникові, який провів техніку РФ до околиць Києва

Співробітники СБУ затримали зрадника. Фото: СБУ

Зрадник, який "провів" до околиць Києва майже 130 одиниць російської бронетехніки отримав 15 років ув'язнення. Ця техніка входила до складу передових угруповань військ Російської Федерації, які 24 лютого 2022 року вдерлися до України.

Про це повідомили в СБУ.

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У перші дні повномасштабного вторгнення Росії агент ФСБ "провів" на власному авто із Сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів. У тому числі танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.

"Ця бойова техніка входила до складу "передових" підрозділів окупаційних угруповань рф, які отримали завдання штурмувати столицю нашої держави з північно-східного напрямку. За час війни вищезгадана колона ворожих військ була знищена українськими захисниками", — говориться у повідомленні.

При цьому сам російський агент після "супроводу" окупантів повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на ФСБ навіть після звільнення регіону. Наприклад, за вказівкою російської спецслужби він збирав розвіддані про дислокацію та наявне озброєння Сил оборони на території області.

Колаборант під час співпраці з окупантами. Фото: СБУ

Зрадник на автомобілі супроводжує російську техніку. Фото: СБУ

Зрадник на автомобілі вказує шлях російським військам. Фото: СБУ

СБУ затримала колаборанта

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації у серпні 2022 року. У затриманого було вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з фсб.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий мешканець, якого російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Серед основних його завдань було забезпечення "навігації" військових колон агресора по найкоротших шляхах до Києва.

Суд визнав ворожого агента винним у державній зраді та призначив йому 15 років тюрми.

Зрадник у залі суду. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що СБУ завершила досудове розслідування стосовно 11 російських військових. Вони розстрілювали мирних жителів під час окупації Бучі на Київщині.

Нагадуємо, що у ресторані Вінниці сталася бійка між двома компаніями — військовослужбовця ЗСУ та працівника СБУ. Причиною конфлікту стала російська музику, яку увімкнули гості службовця СБУ.