Суд запретил строительство в исторической части Львова, — Ткаченко
Восьмой апелляционный административный суд принял решение о строительстве во Львове на улице Городоцкой. Строительство в исторической части Львова запрещено без согласования.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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Решение суда
Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело о застройке исторического центра Львова по адресу ул. Городоцкая, 64.
По словам Ткаченко, судебная инстанция прислушалась к аргументам представителей Министерства культуры и информационной политики.
МКИП против застройщиков
Суд принял решение запретить строительство по указанному адресу без соответствующих согласований.
"МКИП вместе с неравнодушными представителями общественности приложит все усилия для остановки хаотической застройки в исторических ареалах", — заверил Ткаченко.
Напомним, что в конце октября 2022 года Киевсовет принял проект решения о создании Национального мемориального военного кладбища на территории урочища Лысая гора. На разработку проекта детального плана территории должно быть выделено около 5 миллионов гривен и отдано под застройку 140 гектаров земли.
Активисты "Украинской природоохранной группы" выступили против строительства. Они отметили, что на территории природно-заповедного фонда запрещены строительные работы. На территории Лысой горы более 30 растений и животных, занесенных в Красную книгу, а также вековые дубы, которые имеют индивидуальный статус природно-заповедного фонда. Экологи даже подали в суд на Киевсовет, чтобы защитить Лысую гору.
Фото: ulvovi