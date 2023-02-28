Суд запретил строительство в исторической части Львова, — Ткаченко

Судебная инстанция прислушалась к аргументам представителей МКИП

Восьмой апелляционный административный суд принял решение о строительстве во Львове на улице Городоцкой. Строительство в исторической части Львова запрещено без согласования.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Решение суда

Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело о застройке исторического центра Львова по адресу ул. Городоцкая, 64.

По словам Ткаченко, судебная инстанция прислушалась к аргументам представителей Министерства культуры и информационной политики.

МКИП против застройщиков

Суд принял решение запретить строительство по указанному адресу без соответствующих согласований.

"МКИП вместе с неравнодушными представителями общественности приложит все усилия для остановки хаотической застройки в исторических ареалах", — заверил Ткаченко.

Напомним, что в конце октября 2022 года Киевсовет принял проект решения о создании Национального мемориального военного кладбища на территории урочища Лысая гора. На разработку проекта детального плана территории должно быть выделено около 5 миллионов гривен и отдано под застройку 140 гектаров земли.

Активисты "Украинской природоохранной группы" выступили против строительства. Они отметили, что на территории природно-заповедного фонда запрещены строительные работы. На территории Лысой горы более 30 растений и животных, занесенных в Красную книгу, а также вековые дубы, которые имеют индивидуальный статус природно-заповедного фонда. Экологи даже подали в суд на Киевсовет, чтобы защитить Лысую гору.

Фото: ulvovi