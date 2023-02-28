​​​​​​​Суд заборонив будівництво в історичній частині Львова, — Ткаченко

Судова інстанція дослухалася до аргументів представників МКІП

Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення щодо будівництва у Львові по вулиці Городоцькій. Будівництво в історичній частині Львова заборонене без відповідних погоджень.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Рішення суду

Восьмий апеляційний адміністративний суд розглянув справу про забудову історичного центру Львова, за адресою вул. Городоцька, 64.

За словами Ткаченка, судова інстанція дослухалася до аргументів представників Міністерства культури та інформаційної політики.

МКІП проти забудовників

Суд ухвалив рішення заборонити будівництво за вказаною адресою без відповідних погоджень.

"МКІП разом з небайдужими представниками громадськості докладе всіх зусиль для зупинення хаотичній забудові в історичних ареалах", — запевнив Ткаченко.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2022 року Київрада ухвалила проєкт рішення про створення Національного меморіального військового кладовища на території урочища Лиса Гора. На розроблення проєкту детального плану території мають виділити близько 5 мільйонів гривень і віддати під забудову 140 гектарів землі.

Активісти "Української природоохоронної групи" виступили проти будівництва. Вони зазначили, що на території природно-заповідного фонду заборонені будівельні роботи. На території Лисої гори є понад 30 рослин і тварин, занесених до Червоної книги, а також вікові дуби, які мають індивідуальний статус природно-заповідного фонду. Екологи навіть подали до суду на Київраду, щоб захистити Лису гору.

Фото: ulvovi