Суд удовлетворил жалобы ПриватБанка "антиколомойским" законом по делу "Реватис"

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Северный апелляционный хозяйственный суд частично удовлетворил жалобы НБУ, Кабмина и Минфин, а также полностью ПриватБанка на решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск по делу "Реватис". Производство закрыто на основании так называемого "антиколомойского" закона №590. Договоры о приобретении акций и о продаже акций банка государству остаются в силе.

Об этом сообщает PrivatBank_insider.

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Иск по делу "Реватис"

ПриватБанк отмечает, что приветствует принятие законного и обоснованного решения по этому делу со строгим соблюдением предписаний закона.

"Дело по иску ООО "Реватис" было единственным, где суд первой инстанции удовлетворил требования истца и отказался применить прямые предписания Закона № 590", — говорится в сообщении.

В 2021 году судья хозяйственного суда Киева Виктория Джарты удовлетворила иск ООО "Реватис" к ПриватБанку и Минфину, с участием третьих лиц — ФГВФЛ, НБУ и КМУ. Она признала недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка, вопреки нормам Закона №590 и Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Они устанавливают запрет на истребование акций ПриватБанка, проданных государству, что делает невозможным применение последствий недействительности таких сделок.

"Рассмотрение этого дела было остановлено до рассмотрения дела по иску Александра Дубилета. Большая Палата Верховного Суда постановлением от 15 февраля 2023 года окончательно закрыла производство по делу по иску Александра Дубилета, установив обязательность применения по делам, производство по которым не завершилось принятием окончательного решения, норм так называемого "антиколомойского" закона №590-ІХ", — говорится в сообщении.

О чем идет речь в решениях

В решении Высшего антикоррупционного суда говорится, что ООО "Реватис" является одним из элементов схемы бывшего владельца банка по легализации более 446 млн грн. Деньги были получены в результате растраты в ПриватБанке в пределах расходов по операциям с собственными облигациями в период с 2011 года до 2016 года.

По версии следствия, Коломойский создал организованную группу в период 26 января — 16 марта 2015 года. Ее члены разработали план преступной деятельности, направленный на завладение денежными средствами ПриватБанка в особо крупных размерах в корыстных целях. Речь идет о финансировании кипрской компании нерезидента DROVALE LIMITED и выполнении требований Программы финансового оздоровления ПриватБанка на 2015-2017 годы по увеличению уставного капитала Банка за счет акционеров в июне 2015 года на сумму 2 300 000 000 грн.

Тогда были подделаны документы прошлыми датами, чтобы ПриватБанк обязан был выплатить деньги компании. Фигуранты оформили это как выкуп ценных бумаг.

Следствие установило, что в результате этой сделки подозреваемые завладели суммой в 9 254 807 000 гривен.

"Часть из этих средств — 499 млн 761 тыс. гривен — перечислили в три очереди на счета юридических лиц под видом купли-продажи ценных бумаг. Сначала со счетов DROVALE на счета ООО "Реватис", ООО "ИК "Бизнес-Инвест", ООО "Сонго", затем со счетов ООО "Реватис" и ООО "ИК "Бизнес-Инвест" на счет ООО "Мериста", а также со счетов ООО "Сонго" на счет ООО "Витязь". В последнюю очередь перечислили средства со счетов ООО "Мериста" и ООО "Витязь" на счет Коломойского", — говорится в сообщении.

После этого Коломойский использовал деньги в сумме 446 038 920 грн для внесения в уставный капитал ПриватБанка и увеличения собственной доли в нем и выполнения требований Программы финансового оздоровления на 2015-2017 годы в части увеличения уставного капитала банка за счет акционеров в июне 2015 года на сумму 2 300 000 000 грн.

Пост PrivatBank_insider. Фото: скриншот

Пост PrivatBank_insider. Фото: скриншот

Пост PrivatBank_insider. Фото: скриншот

Напомним, клиенты украинских банков начали жаловаться на блокировку счетов из-за операций по купле-продаже криптовалют. Известно несколько подобных случаев в государственном финучреждении "ПриватБанк" и Monobank.