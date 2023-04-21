Суд засудил командира российского танка за жестокое поведение с жителями Киевской области

Суд вынес приговор командиру танка. Фото: Freepik

Военнослужащий из России, командир танка, был признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, за что ему было назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Суд вынес приговор

Прокуратура Житомирской области поддержала публичное обвинение и смогла доказать, что во время временной оккупации Макаровского района Киевской области, российский военнослужащий из Бурятии напал на местного жителя, лишил его свободы и ограбил, угрожая расстрелом.

Он заставил пострадавшего показать ему безопасный путь к месту нахождения подразделения оккупантов, однако пострадавший сумел скрыться по дороге в село. В отношении осужденного было применено специальное судебное производство.

Напомним, что на временно оккупированных районах Херсонской области враг ищет добровольцев, чтобы пополнить свою армию живой силой. В целом в регионе оккупанты усилили контрдиверсионные меры.

Как отметили в ЦНС, в целом в регионе россияне ужесточили контрдиверсионные меры и увеличили количество населения, еще не покинувшего регион. В ходе таких проверок враг предлагает местным жителям служить в армии России.