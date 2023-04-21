Суд засудив командира російського танка за жорстоку поведінку з мешканцями Київської області

Суд ухвалив вирок командиру танка. Фото: Freepik

Військовослужбовця з Росії, командира танка, було визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни, за що йому було призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Суд виніс вирок

Прокуратура Житомирської області підтримала публічне звинувачення та змогла довести, що під час тимчасової окупації Макарівського району Київської області російський військовослужбовець із Бурятії напав на місцевого жителя, позбавив його волі та пограбував, погрожуючи розстрілом.

Він змусив потерпілого показати йому безпечний шлях до місця перебування підрозділу окупантів, проте потерпілий зміг втекти дорогою до села. Щодо засудженого було застосовано спеціальне судове провадження.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Херсонської області ворог шукає добровольців, щоби поповнити свою армію живою силою. Загалом у регіоні окупанти посилили контрдиверсійні заходи.

Як зазначили в ЦНС, загалом у регіоні росіяни посилили контрдиверсійні заходи та збільшили кількість населення, яке ще не залишило регіон. У ході таких перевірок ворог пропонує місцевим жителям служити в Росії.