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Суд снова отложил заседание по экс-заместителю министра обороны Шаповалова

9 ноября 2023 15:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Суд снова отложил заседание по экс-заместителю министра обороны Шаповалова
Экс-заместитель Минобороны Вячеслав Шаповалов. Фото: Facebook/Вячеслав Шаповалов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Шевченковский районный суд Киева снова не избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову. Он подозревается в растрате почти 1 млрд грн государственных средств на некачественные куртки для ВСУ.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Известно, что во время заседания прокурор Александр Левчук ходатайствовал о пресечении в виде содержания под стражей. В то же время адвокат Шаповалова Сергей Митюрин сказал, что его клиент и так под стражей до 29 декабря 2023 года, поэтому рисков укрывательства нет.

Он отметил, что единственное правильное решение — отказать в ходатайстве прокурора. Другой адвокат Богдан Яворский отметил, что работу упростит объединение уголовных производств.

"Группа следователей одна и та же. Производству больше года, почему раньше его не объединили? Единственная цель  сломить Шаповалова. Но это тот человек с сердцем, который не ломается", — сказал адвокат.

Отметим, что самого подозреваемого не было в зале суда, он присоединился к заседанию онлайн. Экс-чиновник Минобороны не признал своей вины и указал на "политический след" по делу.

По словам стороны защиты, Шаповалов присоединился онлайн, потому что у него проблемы с сердцем. Адвокат также уточнил, что Шаповалову не оказывают медицинскую помощь в СИЗО.

Судья зачитала результаты экспертизы, где указано, что куртки, брюки и остальная одежда не отвечают требованиям технического описания, после чего пошла в совещательную комнату.

По возвращении она заявила, что решение о мере пресечения Шаповалову объявят 10 ноября в 10:30.

Напомним, что предварительное заседание суда по избранию меры пресечения экс-заместителю Минобороны Шаповалову состоялось 7 ноября. Однако и тогда решение не было принято. По словам адвоката Сергея Митюрина, это подозрение уже третье для Шаповалова. Первые два ему вручили по делу о бронежилетах, а именно от ГБР и СБУ. Поэтому по ним у него уже есть мера пресечения в виде содержания под стражей.

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