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Суд знову відклав засідання щодо ексзаступника міністра оборони Шаповалова

9 листопада 2023 15:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Суд знову відклав засідання щодо ексзаступника міністра оборони Шаповалова
Ексзаступник Міноборони В'ячеслав Шаповалов. Фото: Facebook/В'ячеслав Шаповалов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Шевченківський районний суд Києва знову не обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову. Його підозрюють у розтраті майже 1 млрд грн державних коштів на неякісні куртки для ЗСУ.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Відомо, що під час засідання прокурор Олександр Левчук клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Натомість адвокат Шаповалова Сергій Мітюрін сказав, що його клієнт і так під вартою до 29 грудня 2023, тому ризиків переховування немає.

Він зазначив, що єдине правильне рішення — відмовити у клопотанні прокурора. Інший адвокат Богдан Яворський зазначив, що роботу спростить об'єднання кримінальних проваджень.

"Група слідчих одна й та сама. Провадженню понад рік, чому раніше його не об'єднали? Єдина мета  зламати Шаповалова. Але це та людина з серцем, яка не ламається", — сказав адвокат.

Зазначимо, що самого підозрюваного не було у залі суду, він приєднався до засідання онлайн. Експосадовець Міноборони не визнав своєї провини і вказав на "політичний слід" у справі.

За словами сторони захисту, Шаповалов приєднався онлайн, бо має проблеми із серцем. Адвокат також уточнив, що Шаповалову не надають медичну допомогу в СІЗО.

Суддя зачитала результати експертизи, де зазначено, що куртки, штани та решта одягу не відповідають вимогам технічного опису, після чого пішла до нарадчої кімнати.

Після повернення вона заявила, що рішення щодо запобіжного заходу Шаповалову оголосять 10 листопада о 10:30.

Нагадаємо, що попереднє засідання суду щодо обрання запобіжного заходу ексзаступнику Міноборони Шаповалову відбулося 7 листопада. Проте й тоді рішення не було прийняте. За словами адвоката Сергія Мітюріна, ця підозра вже є третьою для Шаповалова. Перші дві йому вручили щодо справи про бронежилети, а саме від ДБР та СБУ. Тому за ними він вже має запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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