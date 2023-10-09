Судья, которая путешествовала в оккупированный Крым, будет иметь миллионные выплаты от государства

Судья Верховного Суда Валентина Симоненко. Фото: Закон и Бизнес

Судья Верховного Суда Валентина Симоненко ушла в отставку еще в марте 2023 года. После этого она должна получать пожизненно около 100 тысяч гривен каждый месяц. Тем не менее, она посещала Крым после его оккупации, а ее муж продолжал сотрудничать с адвокатом, которая предала Украину и продолжила работу на временно оккупированном полуострове.

Об этом пишет Слідство.Інфо.

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Как известно, Симоменко отправили в отставку с 31-летним стажем работы в должности судьи Верховного Суда. В 2017 году Общественный совет добропорядочности признал ее таким специалистом, который "не отвечает критериям добропорядочности и профессиональной этики".

"К такому выводу ОСД пришол, в частности, потому, что в оккупированном Крыму живет ее родная сестра — Жанна Курило. ОСД считает ее родной сестрой из-за того, что она и Валентина Симоненко в девичестве имели фамилию Савранина и по отчеству они обе Николаевны", — объяснили в издании.

Отмечается, что во время проверки Валентины Симоненко, ее сестра занимала должность начальницы отдела законодательной техники и систематизации законодательного аппарата законодательного собрания в органах власти оккупантов в Севастополе.

Выяснилось, что Валентина посещала Крым именно 28 июня и 20 ноября 2014 года, то есть уже после оккупации россиянами.

Бизнес мужа

Саму Симоненко связывают с Крымом из-за бизнеса ее уже бывшего мужа Сергея, который создал на оккупированном полуострове адвокатское объединение "Симоненко и Партнеры", руководителем которого является Светлана Быкова.

"Таким образом, есть основания предполагать, что руководитель Адвокатского Объединения "Симоненко и Партнеры", учредителем которого является муж (Валентины Симоненко. — Ред.) Симоненко Сергей Александрович, Быкова Светлана Викторовна осуществляет адвокатскую деятельность на временно оккупированной территории Украины согласно законодательству страны-агрессора — Российской Федерации", — отмечают в заключении ОСД.

Также известно, что Сергею Симоненко удалось сохранить деловые отношения даже после оккупации Крыма уже с адвокатом РФ Светланой Быковой во время того, как его супруга состояла в должности судьи Верховного Суда Украины.

Позиция судьи по реформам

В ОСД добавляют, что Валентина занималась дискредитацией идеи электронного декларирования.

"Она связывала ограбление судьи Высшего хозяйственного суда Украины с тем, что он подал электронную декларацию. Также судья выступала против судебной реформы", — отметили в материале.

Несмотря на противоречивые заявления и связь с РФ, судье удалось остаться на своем посту. Теперь после ее отставки Украина должна платить ей каждый месяц до смерти около 100 тысяч гривен из государственного бюджета.

Напомним, Апелляционная палата ВАКС оставила по-прежнему заочный арест для бывшего директора ГП "Полиграфкомбинат". Речь идет о бывшем губернаторе Одесской области Максиме Степанове.