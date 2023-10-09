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Суддя, яка подорожувала до окупованого Криму, матиме мільйонні виплати від держави

9 жовтня 2023 20:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Суддя, яка подорожувала до окупованого Криму, матиме мільйонні виплати від держави
Суддя Верховного Суду Валентина Сімоненко. Фото: Закон і Бізнес
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Суддя Верховного Суду Валентина Сімоненко пішла у відставку ще в березні 2023 року. Після цього вона має пожиттєво отримувати біля 100 тисяч гривень кожного місяця. Проте вона відвідувала Крим після його окупації, а її чоловік продовжував співпрацювати з адвокаткою, яка зрадила Україну та продовжила роботу на тимчасово окупованому півострові. 

Про це пише Слідство.Інфо.

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Як відомо, Сімоменко відправили у відставку з 31-річним стажем роботи на посаді судді Верховного Суду. У 2017 році Громадська рада доброчесності визнала її таким фахівцем, який "не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики".

"До такого висновку ГРД прийшла, зокрема, через те, що в окупованому Криму живе її рідна сестра — Жанна Курило. ГРД вважає її рідною сестрою через те, що вона та Валентина Сімоненко у дівоцтві мали прізвище Савраніна й по батькові вони обоє Миколаївни", — пояснили у виданні.

Зазначається, що під час того, як перевіряли Валентину Сімоненко, її сестра обіймала посаду начальниці відділу законодавчої техніки і систематизації законодавчого апарату законодавчого зібрання в органах влади окупантів у Севастополі.

З'ясувалось, що Валентина відвідувала Крим саме 28 червня й 20 листопада 2014-го року, тобто вже після окупації росіянами.

Бізнес чоловіка

Саму Сімоненко пов'язують з Кримом через бізнес її наразі вже колишнього чоловіка Сергія, який створив на окупованому півострові адвокатське об’єднання "Сімоненко и Партнери", керівником якого є Світлана Бикова. 

"Таким чином, є підстави припускати, що керівник Адвокатського Об’єднання "Сімоненко и Партнери", засновником якого є чоловік (Валентини Сімоненко. — Ред.) Сімоненко Сергій Олександрович, Бикова Світлана Вікторівна здійснює адвокатську діяльність на тимчасово окупованій території України згідно з законодавством країни-агресорки — Російської Федерації", — зауважують у висновку ГРД.

Також відомо, що Сергію Симоненко вдалося зберегти ділові відносини навіть після окупації Криму вже з адвокаткою РФ Світланою Биковою під час того, як його дружина перебувала на посаді судді Верховного Суду України.

Позиція судді щодо реформ

В ГРД додають, що Валентина займалася дискредитацією ідеї електронного декларування. 

"Вона пов’язувала пограбування судді Вищого господарського суду України з тим, що він подав електронну декларацію. Також суддя виступала проти судової реформи", — наголосили у матеріалі.

Незважаючи на суперечливі заяви та зв'язок з РФ, судді вдалося залишитися на своїй посаді. Тепер після її відставки Україна повинна платити їй кожного місяця до смерті біля 100 тисяч гривень з державного бюджету. 

Нагадаємо, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін заочний арешт для колишнього директора ДП "Поліграфкомбінат". Йдеться про колишнього губернатора Одеської області Максима Степанова. 

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