Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Сумма ущерба украинской инфраструктуре превысила 151 млрд долларов arrow

Сумма ущерба украинской инфраструктуре превысила 151 млрд долларов

4 октября 2023 20:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сумма ущерба украинской инфраструктуре превысила 151 млрд долларов
Последствия российской атаки на Измаил. Фото: REUTERS/Nina Liashenko/File Photo
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

По состоянию на 1 сентября сумма зафиксированного прямого ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре , увеличилась на $700 млн — до $151,2 млрд. Это больше чем в июне.

Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE).

Читайте также:

Убытки колоссальные

"По состоянию на 1 сентября 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, выросла до $151,2 млрд (по стоимости замещения)", — говорится в сообщении.

По сравнению с июнем 2023 года сумма убытков выросла более чем на $700 млн.

На начало осени текущего года в общем объеме прямого ущерба больше всего пострадал жилищный фонд — $55,9 млрд. В целом разрушены или повреждены в результате боевых действий 167,2 тыс. объектов жилищного фонда, из них 147,8 тыс. — частные дома; 19,1 тыс. — многоквартирные, еще 0,35 тыс. — общежития.

На втором и третьем месте по сумме ущерба сферы инфраструктуры и промышленности — $36,6 млрд и $11,4 млрд соответственно.

В частности, с начала боевых действий в Украине повреждены 18 аэропортов и гражданских аэродромов, 344 моста и мостовых перехода, 25 тыс. км автомобильных путей государственного и местного значения и коммунальных дорог. Потери промышленности и предприятий насчитывают 426 крупных и средних частных предприятий и госкомпаний, поврежденных или разрушенных в результате войны.

Образовательной сфере на начало сентября 2023 года нанесен ущерб на $10,1 млрд (+$400 млн). Общее количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов уже превышает 3,5 тыс., среди них — 1,7 тыс. заведений среднего образования, более 1000 — дошкольного, 586 — высшего образования.

Напомним, ранее в украинском правительстве назвали страну, с которой Украина будет сотрудничать ради развития инфраструктуры для увеличения экспорта. А в столичном мосту Патона нашли новые проблемы, из-за которых мост может рухнуть.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз