Сумма ущерба украинской инфраструктуре превысила 151 млрд долларов

Последствия российской атаки на Измаил. Фото: REUTERS/Nina Liashenko/File Photo

По состоянию на 1 сентября сумма зафиксированного прямого ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре , увеличилась на $700 млн — до $151,2 млрд. Это больше чем в июне.

Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE).

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Убытки колоссальные

"По состоянию на 1 сентября 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, выросла до $151,2 млрд (по стоимости замещения)", — говорится в сообщении.

По сравнению с июнем 2023 года сумма убытков выросла более чем на $700 млн.

На начало осени текущего года в общем объеме прямого ущерба больше всего пострадал жилищный фонд — $55,9 млрд. В целом разрушены или повреждены в результате боевых действий 167,2 тыс. объектов жилищного фонда, из них 147,8 тыс. — частные дома; 19,1 тыс. — многоквартирные, еще 0,35 тыс. — общежития.

На втором и третьем месте по сумме ущерба сферы инфраструктуры и промышленности — $36,6 млрд и $11,4 млрд соответственно.

В частности, с начала боевых действий в Украине повреждены 18 аэропортов и гражданских аэродромов, 344 моста и мостовых перехода, 25 тыс. км автомобильных путей государственного и местного значения и коммунальных дорог. Потери промышленности и предприятий насчитывают 426 крупных и средних частных предприятий и госкомпаний, поврежденных или разрушенных в результате войны.

Образовательной сфере на начало сентября 2023 года нанесен ущерб на $10,1 млрд (+$400 млн). Общее количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов уже превышает 3,5 тыс., среди них — 1,7 тыс. заведений среднего образования, более 1000 — дошкольного, 586 — высшего образования.

Напомним, ранее в украинском правительстве назвали страну, с которой Украина будет сотрудничать ради развития инфраструктуры для увеличения экспорта. А в столичном мосту Патона нашли новые проблемы, из-за которых мост может рухнуть.