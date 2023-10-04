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Сума збитків українській інфраструктурі перевищила 151 млрд доларів

4 жовтня 2023 20:53
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Ілля Рябінін
редактор
Сума збитків українській інфраструктурі перевищила 151 млрд доларів
Наслідки російської атаки на Ізмаїл. Фото: REUTERS/Nina Liashenko/File Photo
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Станом на 1 вересня сума зафіксованих прямих збитків, завданих українській інфраструктурі, збільшилася на $700 млн — до $151,2 млрд. Це більше ніж у червні.

Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (KSE).

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"Станом на 1 вересня 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, зросла до $151,2 млрд (за вартістю заміщення)", — йдеться в повідомленні.

У порівнянні з червнем 2023 року сума збитків зросла на понад $700 млн.

На початок осені поточного року у загальному обсязі прямих збитків найбільше постраждав житловий фонд — $55,9 млрд. Загалом зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій 167,2 тис. об’єктів житлового фонду, з них 147,8 тис. — приватні будинки; 19,1 тис. — багатоквартирні, ще 0,35 тис. — гуртожитки.

На другому та третьому місці за сумою збитків сфери інфраструктури та промисловості  — $36,6 млрд та $11,4 млрд відповідно.

Зокрема, з початку бойових дій в Україні пошкоджені 18 аеропортів і цивільних аеродромів, 344 мости та мостові переходи, 25 тис. км автомобільних шляхів державного та місцевого значення й комунальних доріг. Втрати промисловості та підприємств нараховують 426 великих і середніх приватних підприємств та держкомпаній, що були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни.

Освітній сфері на початок вересня 2023 року завдано збитків на $10,1 млрд (+$400 млн). Загальна кількість пошкоджених та зруйнованих освітніх обʼєктів вже перевищує 3,5 тис., серед них — 1,7 тис. закладів середньої освіти, понад 1 000 — дошкільної, 586 — вищої освіти.

Нагадаємо, що раніше в українському уряді назвали країну, з якою Україна співпрацюватиме заради розвитку інфраструктури для збільшення експорту. А в столичному мосту Патона знайшли нові проблеми, завдяки якому міст може обвалитися. 

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