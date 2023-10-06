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Сумского городского главу, подозреваемого во взяточничестве, выпустили под залог

6 октября 2023 15:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сумского городского главу, подозреваемого во взяточничестве, выпустили под залог
Сумской городской голова Александр Лысенко. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Городского главу Сум Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, выпустили под залог. Размер залога составил 3 млн грн, его внесли 5 октября.

Об этом Суспільному рассказали в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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Во время избрания меры пресечения 4 октября Александр Лысенко отметил, что обвинение просило залог в 10 млн грн.

Дело Александра Лысенко

Вечером 2 октября НАБУ и САП совместно с СБУ задержали мэра Сум Александра Лысенко и директора департамента инфраструктуры города Александра Журбу во время получения ими части взятки в 1,4 млн грн. По информации СБУ, фигуранты требовали 2 млн 130 тысяч грн от местной компании, занимавшейся вывозом мусора.

3 октября им сообщили о подозрении. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась прокомментировал это дело.

По словам прокурора, должностные лица требовали получения неправомерной выгоды от предприятия, осуществляющего вывоз мусора, чтобы они предоставили возможность поднять тариф и чтобы предприятие осталось на рынке.

Ранее мы рассказывали, что в Высшем антикоррупционном суде был отстранен от занимаемой должности глава Государственной судебной администрации Украины Алексей Сальников. Он подозревается в подстрекательстве к предоставлению взятки.

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