Сумського міського голову, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу

Сумський міський голова Олександр Лисенко. Фото: УНІАН

Міського голову Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу. Розмір застави склав 3 млн грн, її внесли 5 жовтня, додали у пресслужбі.

Про це Суспільному повідомили в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Читайте також:

Міського голову Сум випустили під заставу

Під час обрання запобіжного заходу 4 жовтня, Олександр Лисенко зазначив, що обвинувачення просило заставу у 10 млн грн.

Справа Олександра Лисенка

Ввечері 2 жовтня НАБУ і САП спільно з СБУ затримали міського голову Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу під час отримання ними частини хабаря в 1,4 млн грн. За інформацією СБУ, фігуранти вимагали 2 млн 130 тисяч грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.

3 жовтня їм повідомили про підозру. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась прокоментував цю справу.

За словами прокурора, посадовці вимагали отримання неправомірної вигоди від підприємства, яке здійснює вивезення сміття, аби вони надали можливість підняти тариф та щоб підприємство лишилося на ринку.

Раніше ми розповідали, що у Вищому антикорупційному суді відсторонили від займаної посади очільника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова. Він підозрюється у підбурюванні до надання хабаря.