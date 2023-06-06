Ташева сказала, что ждет Крым из-за подрыва Каховской ГЭС

Украинская крымскотатрская правозащитница Тамила Ташева. Фото: Википедия

Подрыв Каховской ГЭС — это не только экологическая катастрофа для одной области, но и всего юга Украины, включая Крым. В регионе может наступить продовольственный кризис и обеднение населения.

Об этом сообщает крымскотатрская правозащитница и постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева.

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Продовольственный кризис и обеднение

По словам правозащитницы, главным следствием экологической катастрофы станет то, что Северо-Крымский и Каховский каналы останутся без доступа к воде. В частности, Крым ожидает продовольственный кризис и обеднение населения, занятого в сельском хозяйстве, а также зависимых от поставок воды предприятий.

"Наибольшее влияние опустошения Каховского водохранилища будет иметь на обеспечение питьевой водой и в целом систему ирригационных каналов. Северо-Крымский и Каховский каналы останутся без доступа к воде и к восстановлению Каховской ГЭС не смогут наполняться. Это значит, что левобережья Херсонщины, частично Запорожья без днепровской воды. Региона ждет продовольственный кризис и обеднение населения, занятого в сельском хозяйстве, и зависимых от поставки воды предприятий. Россия как всегда не думает о людях и последствиях", — пишет Ташева.

И добавляет, что за все время оккупации Крыма россияне неоднократно обвиняли Украину в том, что она не поставляет воду в регион. А сами сегодня очень легко отказались от этой воды.

"Весь период временной оккупации Крыма россияне и их оккупационные администрации обвиняли Украину в экоциде, даже заявления в Международный криминальный суд хотели писать о неснабжении Украины в Крым, а теперь так легко от этой воды отказались, просто уничтожая все вокруг", — утверждает женщина.

Загрязнение Черного моря

Тамила Ташева говорит, что подтопление населенных пунктов спровоцирует загрязнение воды, которая по руслу Днепра будет попадать в Черное море.

"Подтопление населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий непременно приведет к попаданию в воду нефтепродуктов и химических веществ сельскохозяйственного назначения. Вся эта вода руслом Днепра будет вынесена в Черное море. Купание в море в ближайшей перспективе у берегов Николаевской, Херсонской областей и западного побережья Крыма нежелательно. нести угрозу здоровью граждан, а вместе с тем приведет к отравлению экосистемы и непоправимым последствиям", — пишет она.

Угроза аварии на ЗАЭС

По словам Ташевой, подрыв на станции может иметь отрицательные последствия для ЗАЭС. Возросла угроза техногенной аварии. В негативном случае под угрозой окажется юг Украины и, конечно, Крым.

"Наполняемость прудов-охладителей атомной электростанции зависит от уровня воды в Каховском водохранилище, вода из которого необходима, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен достаточно для обеспечения ее безопасной эксплуатации. В настоящее время ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели. Однако теперь угроза возникновения техногенных аварий на ЗАЭС существенно возросла. В случае любых непредсказуемых ситуаций на ЗАЭС под угрозой опять же окажутся юг Украины, включая Крым", — предостерегает Ташева.

Пост Тамилы Ташевой. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что украинское военное командование заранее предусматривало возможные действия российских окупантов по подрыву Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия захватчиков не остановят контрнаступление Сил обороны.