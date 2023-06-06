Ташева сказала, що чекає на Крим через підрив Каховської ГЕС

Українська кримськотатрська правозахисниця Таміла Ташева. Фото: Вікіпедія

Підрив Каховської ГЕС — це не лише екологічна катастрофа для однієї області, але й для всього півдня України, включаючи Крим. В регіоні може настати продовольча криза та збідніння населення.

Про це повідомляє кримськотатрська правозахисниця та постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева.

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Продовольча криза та збідніння

За словами правозахисниці, головним наслідком екологічної катастрофи стане те, що Північно-Кримський та Каховський канали залишаться без доступу до води. Зокрема, Крим чекає продовольча криза та збідніння населення, яке зайняте в сільському господарстві, а також залежних від постачання води підприємств.

"Найбільший вплив спустошення Каховського водосховища матиме на забезпечення питною водою та загалом систему іригаційних каналів. Північно-Кримський та Каховський канали залишаться без доступу до води та до відновлення Каховської ГЕС не зможуть наповнюватися. Це означає, що лівобережжя Херсонщини, частково Запорізької області та Крим залишаться без дніпровської води. На регіон чекає продовольча криза та збідніння населення, зайнятого в сільському господарстві, та залежних від постачання води підприємств. Росія як завжди не думає про людей та наслідки", — пише Ташева.

І додає, що за весь час окупації Криму росіяни неодноразово звинувачували Україну за те, що вона не постачає воду в регіон. А самі сьогодні дуже легко відмовились від цієї води.

"Весь період тимчасової окупації Криму росіяни та їх окупаційні адміністрації звинувачували Україну в екоциді, навіть заяви до Міжнародного кримінального суду хотіли писати щодо непостачання Україною води в Крим, а тепер так легко від цієї води відмовились, просто знищуючи все навколо", — стверджує жінка.

Забруднення Чорного моря

Таміла Ташева каже, що підтоплення населених пунктів спровокує забруднення води, яка руслом Дніпра потраплятиме у Чорне море.

"Підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь неодмінно призведе до потрапляння в воду нафтопродуктів та хімічних речовин сільськогосподарського призначення. Уся ця вода руслом Дніпра буде винесена в Чорне море. Купання в морі у найближчій перспективі біля берегів Миколаївської, Херсонської областей та західного узбережжя Криму небажане та може нести загрозу здоров’ю громадян, а разом з тим призведе до отруєння екосистеми та непоправних наслідків", — пише вона.

Загроза аварії на ЗАЕС

За словами Ташевої, підрив на станції може мати негативні наслідки для ЗАЕС. Зросла загроза техногенної аварії. У негативному випадку — під загрозою опиниться південь України і, звісно, Крим.

"Наповнюваність ставків-охолоджувачів атомної електростанції залежить від рівня води в Каховському водосховищі, вода з якого необхідна, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений достатньо для забезпечення її безпечної експлуатації. На даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники. Однак тепер загроза виникнення техногенних аварій на ЗАЕС суттєво зросла. У випадку будь-яких непередбачуваних ситуацій на ЗАЕС під загрозою знову ж таки опиняться південь України включно з Кримом", — застерігає Ташева.

Допис Таміли Ташевої. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що українське військове командування завчасно передбачало можливі дії російських окупантів щодо підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Такі дії загарбників не зупинять контрнаступ Сил оборони.