Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Температура снижается: синоптики рассказали, где сегодня будет холоднее всего arrow

Температура снижается: синоптики рассказали, где сегодня будет холоднее всего

11 октября 2023 04:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине — прогноз от синоптиков на среду, 11 октября
Мужчина мерзнет на улице. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 11 октября, будет прохладной. Синоптики не прогнозируют осадки, за исключением южных областей. В Крыму возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров днем будут в пределах +10...19°С. Подробный прогноз читайте дальше.

Об этом говорится на сайте Meta и Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 11 октября

По прогнозам синоптиков, в среду, 11 октября, температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 °С.

В западных и некоторых центральных областях будет пасмурная погода. Речь идет о:

  • Волынской,
  • Львовской,
  • Ровенской,
  • Житомирской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Ивано-Франковской,
  • Ужгородской,
  • Киевской,
  • Винницкой области.

На остальной территории будет облачно с прояснениями.

Полностью солнечная погода будет преобладать в:

  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской областях,
  • Крыму.

Осадков не предполагается.

Прогноз погоды на 11 октября.
Прогноз погоды на 11 октября от Meta. Фото: скриншот


По данным сайта Meteoprog, ночью столбики термометров будут колебаться от -1 до +6°С. Днем температура прогреется до +10+16°С. Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Прогноз погоды на 11 октября.
Прогноз погоды на 11 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Возможен кратковременный дождь в Крыму.

Погода на 11 октября
Погода на 11 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз