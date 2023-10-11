Погода в Украине — прогноз от синоптиков на среду, 11 октября

Температура снижается: синоптики рассказали, где сегодня будет холоднее всего
Погода в Украине в среду, 11 октября, будет прохладной. Синоптики не прогнозируют осадки, за исключением южных областей. В Крыму возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров днем будут в пределах +10...19°С. Подробный прогноз читайте дальше.
Об этом говорится на сайте Meta и Meteoprog.
Погода в Украине 11 октября
По прогнозам синоптиков, в среду, 11 октября, температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 °С.
В западных и некоторых центральных областях будет пасмурная погода. Речь идет о:
- Волынской,
- Львовской,
- Ровенской,
- Житомирской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Ивано-Франковской,
- Ужгородской,
- Киевской,
- Винницкой области.
На остальной территории будет облачно с прояснениями.
Полностью солнечная погода будет преобладать в:
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской областях,
- Крыму.
Осадков не предполагается.
По данным сайта Meteoprog, ночью столбики термометров будут колебаться от -1 до +6°С. Днем температура прогреется до +10+16°С. Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях.
Возможен кратковременный дождь в Крыму.
Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.