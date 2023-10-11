Погода в Украине — прогноз от синоптиков на среду, 11 октября

Мужчина мерзнет на улице. Фото: depositphotos.com

Погода в Украине в среду, 11 октября, будет прохладной. Синоптики не прогнозируют осадки, за исключением южных областей. В Крыму возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров днем будут в пределах +10...19°С. Подробный прогноз читайте дальше.

Об этом говорится на сайте Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 11 октября

По прогнозам синоптиков, в среду, 11 октября, температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 °С.

В западных и некоторых центральных областях будет пасмурная погода. Речь идет о:

Волынской,

Львовской,

Ровенской,

Житомирской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Ивано-Франковской,

Ужгородской,

Киевской,

Винницкой области.

На остальной территории будет облачно с прояснениями.

Полностью солнечная погода будет преобладать в:

Запорожской,

Донецкой,

Луганской областях,

Крыму.

Осадков не предполагается.

Прогноз погоды на 11 октября от Meta. Фото: скриншот



По данным сайта Meteoprog, ночью столбики термометров будут колебаться от -1 до +6°С. Днем температура прогреется до +10+16°С. Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Прогноз погоды на 11 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Возможен кратковременный дождь в Крыму.

Погода на 11 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.