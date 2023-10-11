Погода в Україні — прогноз від синоптиків на середу, 11 жовтня

Температура знижується: синоптики розповіли, де сьогодні буде найхолодніше
Погода в Україні у середу, 11 жовтня, буде прохолодною. Синоптики не прогнозують опадів, за винятком південних областей. У Криму можливий невеликий короткочасний дощ. Цього дня стовпчики термометрів вдень будуть в межах +10...19°С. Детальний прогноз читайте далі.
Про це йдеться на сайті Meta та Meteoprog.
Погода в Україні 11 жовтня
За прогнозами синоптиків, у середу, 11 жовтня, температура повітря вдень буде коливатися від +8 до +13 °С.
У західних та деяких центральний областях буде похмура погода. Йдеться про:
- Волинську,
- Львівську,
- Рівненську,
- Житомирську,
- Тернопільську,
- Хмельницьку,
- Івано-Франківську,
- Ужгородську,
- Київську,
- Вінницьку області.
На решті території буде хмарно з проясненнями.
Повністю сонячна погода переважатиме у:
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській областях,
- Криму.
Опадів не передбачається.
За даними сайту Meteoprog, вночі стовпчики термометрів коливатимуть від -1 до + 6 °С. Вдень температура прогріється до +10+16 °С. Найхолодніше буде у Сумській, Харківській та Луганській областях.
Короткочасний дощ можливий у Криму.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.