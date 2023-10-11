Погода в Україні — прогноз від синоптиків на середу, 11 жовтня

Чоловік мерзне на вулиці. Фото: depositphotos.com

Погода в Україні у середу, 11 жовтня, буде прохолодною. Синоптики не прогнозують опадів, за винятком південних областей. У Криму можливий невеликий короткочасний дощ. Цього дня стовпчики термометрів вдень будуть в межах +10...19°С. Детальний прогноз читайте далі.

Про це йдеться на сайті Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 11 жовтня

За прогнозами синоптиків, у середу, 11 жовтня, температура повітря вдень буде коливатися від +8 до +13 °С.

У західних та деяких центральний областях буде похмура погода. Йдеться про:

Волинську,

Львівську,

Рівненську,

Житомирську,

Тернопільську,

Хмельницьку,

Івано-Франківську,

Ужгородську,

Київську,

Вінницьку області.

На решті території буде хмарно з проясненнями.

Повністю сонячна погода переважатиме у:

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській областях,

Криму.

Опадів не передбачається.

Прогноз погоди на 11 жовтня від Meta. Фото: скриншот



За даними сайту Meteoprog, вночі стовпчики термометрів коливатимуть від -1 до + 6 °С. Вдень температура прогріється до +10+16 °С. Найхолодніше буде у Сумській, Харківській та Луганській областях.

Прогноз погоди на 11 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Короткочасний дощ можливий у Криму.

Погода на 11 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.