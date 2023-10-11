Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Температура знижується: синоптики розповіли, де сьогодні буде найхолодніше arrow

Температура знижується: синоптики розповіли, де сьогодні буде найхолодніше

11 жовтня 2023 04:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні — прогноз від синоптиків на середу, 11 жовтня
Чоловік мерзне на вулиці. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у середу, 11 жовтня, буде прохолодною. Синоптики не прогнозують опадів, за винятком південних областей. У Криму можливий невеликий короткочасний дощ. Цього дня стовпчики термометрів вдень будуть в межах +10...19°С. Детальний прогноз читайте далі.

Про це йдеться на сайті Meta та Meteoprog

Читайте також:

Погода в Україні 11 жовтня 

За прогнозами синоптиків, у середу, 11 жовтня, температура повітря вдень буде коливатися від +8 до +13 °С. 

У західних та деяких центральний областях буде похмура погода. Йдеться про:

  • Волинську,
  • Львівську,
  • Рівненську,
  • Житомирську,
  • Тернопільську,
  • Хмельницьку,
  • Івано-Франківську,
  • Ужгородську,
  • Київську,
  • Вінницьку області. 

На решті території буде хмарно з проясненнями.

Повністю сонячна погода переважатиме у:

  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Луганській областях,
  • Криму. 

Опадів не передбачається. 

Прогноз погоди на 11 жовтня
Прогноз погоди на 11 жовтня від Meta. Фото: скриншот


За даними сайту Meteoprog, вночі стовпчики термометрів коливатимуть від -1 до + 6 °С. Вдень температура прогріється до +10+16 °С. Найхолодніше буде у Сумській, Харківській та Луганській областях.

Прогноз погоди на 11 жовтня
Прогноз погоди на 11 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Короткочасний дощ можливий у Криму. 

Погода на 11 жовтня
Погода на 11 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз