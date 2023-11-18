Тендер на "золотые" папки для ВСУ – Минобороны обнародовало результаты проверки

Личные папки для военных Фото: Минобороны

Служба внутреннего аудита Министерства обороны проверила действия должностных лиц по тендеру с ценой 351 гривну за одну обложку папки личного дела. Эта цена оказалась значительно выше рыночной.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Проверка установила, что за четыре месяца до тендера Кадровый центр ВСУ предложил внести изменения в техническую спецификацию обложек, благодаря которым в заявке Командования Сил логистики установили цену — 351 гривну за штуку.

После объявления старта торгов от производителей по первому лоту поступило лишь одно ценовое предложение, которое равнялось ожидаемой стоимости. Предложение направил производитель ЧАО Киевская полиграфическая фабрика "ЗОРЯ".

После этого МО Украины выяснило, что на рынке есть более дешевые предложения — например, схожие образцы папок по цене от 140 до 325 гривен. Аудиторы закупили у ФЛП образец такого товара по цене 120 гривен — это акционная цена от основной 140 гривен.

Проверка также установила, что изменения, предложенные Кадровым центром ВСУ по техническим параметрам обложек, предоставлены без обоснования.

Призвали снизить стоимость товара

Ответственные лица Департамента ресурсного обеспечения МОУ не подписали договор по этому тендеру.

Учитывая указанное, Служба внутреннего аудита Минобороны предложила Кадровому центру ВСУ внести изменения, позволяющие снизить стоимость товара и увеличить количество участников аукциона.

"Основные усилия внутреннего аудита Минобороны направлены на предотвращение и предупреждение нарушений и неэффективных расходов государственных ресурсов. При установлении фактов уже совершенных нарушений мы передаем эту информацию прокуратуре. Это простая логика, которую мы придерживаемся, чтобы вычистить систему от коррупции. Мы хотим показать, что законы одинаковы для всех", — так прокомментировал результаты проверки заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Всесторонняя проверка продолжается. Окончательные результаты будут опубликованы по ее завершении.

Проверка тендера Минооборной. Фото: скриншот

Проверка тендера Минооборной. Фото: скриншот

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Напомним, в Одесской области планируют купить новый мусоровоз для нужд общества. Речь идет о Таировской общине, где на спецтехнику готовы выделить более 6 млн грн.