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На Буковині намагалися розтратити 13 млн гривень на ремонті будівлі для ВПО

16 листопада 2023 11:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Буковині намагалися розтратити 13 млн гривень на ремонті будівлі для ВПО
Українські переселенці. Фото: MLSP.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чернівецькій області хотіли витратити 13,5 млн грн державних коштів на ремонт будівлі для внутрішньо переміщених осіб. Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки упередили розтрату. 

Про це повідомляє БЕБ.

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Раніше комунальна установа органу місцевого самоврядування оголосила закупівлю з капітального ремонту будівлі комунальної власності. Однак переможець конкурсу не надав усіх документів. Після результатів аудиторського моніторингу закупівлі торги скасували.

Згодом установа знову оголосила закупівлю.

"Аналітики Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області встановили, що подані учасником закупівлі документи не відповідають кваліфікаційним вимогам тендерної документації, оскільки виконання робіт передбачало використання визначеної у переліку техніки", — йдеться у повідомленні.

Вони також встановили, що учасник не надав підтверджуючих документів про наявність у його власності або користуванні техніки, якою виконуються 60-70% усіх робіт. 

Тендерну пропозицію учасника закупівлі повинні були відхилити, але його визначили переможцем.

Аналітики Територіального управління БЕБ скерували до комунальної установи-замовника лист із рекомендацією щодо усунення виявлених порушень.

"За результатом розгляду рекомендації Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області замовник скасував торги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Полтава планує закупити на новорічні свята понад 28 тисяч пакунків із солодощами для дітей. Загальна вартість подарунків складає 9,2 мільйона гривень.

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