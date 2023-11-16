На Буковині намагалися розтратити 13 млн гривень на ремонті будівлі для ВПО
У Чернівецькій області хотіли витратити 13,5 млн грн державних коштів на ремонт будівлі для внутрішньо переміщених осіб. Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки упередили розтрату.
Про це повідомляє БЕБ.
Ремонт будівлі для переселенців
Раніше комунальна установа органу місцевого самоврядування оголосила закупівлю з капітального ремонту будівлі комунальної власності. Однак переможець конкурсу не надав усіх документів. Після результатів аудиторського моніторингу закупівлі торги скасували.
Згодом установа знову оголосила закупівлю.
"Аналітики Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області встановили, що подані учасником закупівлі документи не відповідають кваліфікаційним вимогам тендерної документації, оскільки виконання робіт передбачало використання визначеної у переліку техніки", — йдеться у повідомленні.
Вони також встановили, що учасник не надав підтверджуючих документів про наявність у його власності або користуванні техніки, якою виконуються 60-70% усіх робіт.
Тендерну пропозицію учасника закупівлі повинні були відхилити, але його визначили переможцем.
Аналітики Територіального управління БЕБ скерували до комунальної установи-замовника лист із рекомендацією щодо усунення виявлених порушень.
"За результатом розгляду рекомендації Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області замовник скасував торги", — йдеться у повідомленні.
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