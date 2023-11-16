На Буковині намагалися розтратити 13 млн гривень на ремонті будівлі для ВПО

Українські переселенці. Фото: MLSP.gov.ua

У Чернівецькій області хотіли витратити 13,5 млн грн державних коштів на ремонт будівлі для внутрішньо переміщених осіб. Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки упередили розтрату.

Про це повідомляє БЕБ.

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Раніше комунальна установа органу місцевого самоврядування оголосила закупівлю з капітального ремонту будівлі комунальної власності. Однак переможець конкурсу не надав усіх документів. Після результатів аудиторського моніторингу закупівлі торги скасували.

Згодом установа знову оголосила закупівлю.

"Аналітики Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області встановили, що подані учасником закупівлі документи не відповідають кваліфікаційним вимогам тендерної документації, оскільки виконання робіт передбачало використання визначеної у переліку техніки", — йдеться у повідомленні.

Вони також встановили, що учасник не надав підтверджуючих документів про наявність у його власності або користуванні техніки, якою виконуються 60-70% усіх робіт.

Тендерну пропозицію учасника закупівлі повинні були відхилити, але його визначили переможцем.

Аналітики Територіального управління БЕБ скерували до комунальної установи-замовника лист із рекомендацією щодо усунення виявлених порушень.

"За результатом розгляду рекомендації Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області замовник скасував торги", — йдеться у повідомленні.

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