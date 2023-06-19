Тендерный скандал: аэропорт "Борисполь" хочет пустить более 50 млн на уборку

Терминалы аэропорта "Борисполь". Фото: Аvianews

Аэропорт "Борисполь" хочет потратить на комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов аэропорта 51 миллион 777 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro.

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Сообщается, что услуги должны предоставляться в течение года с 1 августа 2023 года. Конечный срок подачи тендерных предложений истекает 28 июня этого года.

Также отмечается, что победитель торгов должен будет убирать в терминалах и других зданиях аэропорта "Борисполь":

831 умывальник,

800 унитазов,

233 писсуара,

167 душевых.

Победитель торгов должен:

убирать площади и туалеты аэровокзального комплекса;

убирать площади и туалеты Премьер-VIP залы, Бизнес залы пассажирских терминалов "D" и "F";

убирать площади и туалеты паркинга;

мыть фасады зданий аэровокзального комплекса;

очищать кровли зданий аэропорта ото льда и сосулек.

Отметим, аэропорт аэропорта "Борисполь" не функционирует в полную с 24 февраля 2022 года, с тех пор как закрыли украинское воздушное пространство из-за полномасштабной войны.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp подписала контракт с государственным авиационным предприятием "Украина" по перевозке первых лиц государства. Такие перелеты они будут совершать до конца 2023 года. По условиям договора, местом предоставления услуг может быть аэропорт "Борисполь".