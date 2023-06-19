Тендерный скандал: аэропорт "Борисполь" хочет пустить более 50 млн на уборку
Аэропорт "Борисполь" хочет потратить на комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов аэропорта 51 миллион 777 тысяч гривен.
Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro.
Тердер на уборку аэродрома
Сообщается, что услуги должны предоставляться в течение года с 1 августа 2023 года. Конечный срок подачи тендерных предложений истекает 28 июня этого года.
Также отмечается, что победитель торгов должен будет убирать в терминалах и других зданиях аэропорта "Борисполь":
- 831 умывальник,
- 800 унитазов,
- 233 писсуара,
- 167 душевых.
Победитель торгов должен:
- убирать площади и туалеты аэровокзального комплекса;
- убирать площади и туалеты Премьер-VIP залы, Бизнес залы пассажирских терминалов "D" и "F";
- убирать площади и туалеты паркинга;
- мыть фасады зданий аэровокзального комплекса;
- очищать кровли зданий аэропорта ото льда и сосулек.
Отметим, аэропорт аэропорта "Борисполь" не функционирует в полную с 24 февраля 2022 года, с тех пор как закрыли украинское воздушное пространство из-за полномасштабной войны.
Напомним, украинская авиакомпания SkyUp подписала контракт с государственным авиационным предприятием "Украина" по перевозке первых лиц государства. Такие перелеты они будут совершать до конца 2023 года. По условиям договора, местом предоставления услуг может быть аэропорт "Борисполь".