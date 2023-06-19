Тендерний скандал: аеропорт "Бориспіль" хоче пустити понад 50 млн на прибирання

Термінали аеропорту "Бориспіль". Фото: Аvianews

Аеропорт "Бориспіль" хоче витратити на комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту 51 мільйон 777 тис. гривень.

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.

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Тердер на прибирання летовища

Повідомляється, що послуги мають надаватися протягом року, починаючи з 1 серпня 2023 року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій завершується 28 червня цього року.

Також зазначається, що переможець торгів повинен буде прибирати у терміналах та інших будівлях аеропорту "Бориспіль":

831 умивальник,

800 унітазів,

233 пісуари,

167 душових.

Переможець торгів повинен:

прибирати площі і туалети аеровокзального комплексу;

прибирати площі і туалети Прем’єрVIP зали, Бізнес зали пасажирських терміналів "D" та "F";

прибирати площі та туалети паркінгу;

миити фасади будівель аеровокзального комплексу;

очищувати покрівлі будівель аеропорту від льоду та бурульок.

Зауважимо, летовище аеропорту "Бориспіль" не функціонує на повну з 24 лютого 2022 року, відколи закрили український повітряний простір через повномасштабну війну.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp підписала контракт з державним авіаційним підприємством "Україна" щодо перевезення перших осіб держави. Такі перельоти вони будуть здійснювати до кінця 2023 року. За умовами договору, місцем надання послуг може бути аеропорт "Бориспіль".