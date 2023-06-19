Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Тендерний скандал: аеропорт "Бориспіль" хоче пустити понад 50 млн на прибирання arrow

Тендерний скандал: аеропорт "Бориспіль" хоче пустити понад 50 млн на прибирання

19 червня 2023 21:06
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Тендерний скандал: аеропорт "Бориспіль" хоче пустити понад 50 млн на прибирання
Термінали аеропорту "Бориспіль". Фото: Аvianews
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Аеропорт "Бориспіль" хоче витратити на комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту 51 мільйон 777 тис. гривень.

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Тердер на прибирання летовища

Повідомляється, що послуги мають надаватися протягом року, починаючи з 1 серпня 2023 року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій завершується 28 червня цього року.

Також зазначається, що переможець торгів повинен буде прибирати у терміналах та інших будівлях аеропорту "Бориспіль":

  • 831 умивальник,
  • 800 унітазів,
  • 233 пісуари,
  • 167 душових.

Переможець торгів повинен:

  • прибирати площі і туалети аеровокзального комплексу;
  • прибирати площі і туалети Прем’єрVIP зали, Бізнес зали пасажирських терміналів "D" та "F";
  • прибирати площі та туалети паркінгу;
  • миити фасади будівель аеровокзального комплексу;
  • очищувати покрівлі будівель аеропорту від льоду та бурульок.

Зауважимо, летовище аеропорту "Бориспіль" не функціонує на повну з 24 лютого 2022 року, відколи закрили український повітряний простір через повномасштабну війну. 

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp підписала контракт з державним авіаційним підприємством "Україна" щодо перевезення перших осіб держави. Такі перельоти вони будуть здійснювати до кінця 2023 року. За умовами договору, місцем надання послуг може бути аеропорт "Бориспіль".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB