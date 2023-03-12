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Терминалы iBox возобновили работу: какие банки принимают услуги

12 марта 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Терминалы iBox
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Команда iBox смогла восстановить работу всех терминалов всего за три дня, как и обещала. Теперь терминалы работают на полную мощность и готовы принимать платежи по основным услугам.

Об этом сообщает пресс-служба iBox.

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Теперь терминалы работают на полную мощность и готовы принимать платежи по основным услугам, таким как Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, а также операторам мобильной связи — Lifecell, Vodafone, Kyivstar и другим.

Команда iBox продолжает работу над расширением списка услуг, доступных через терминалы, чтобы обеспечить максимально удобный сервис для своих пользователей. После восстановления работы, терминалы уже начали принимать платежи по всем доступным услугам, что стало хорошей новостью для многих пользователей iBox.

Таким образом, восстановление работы терминалов iBox после сбоя позволило пользователям вновь воспользоваться удобными сервисами, что дало им возможность оплачивать услуги своих провайдеров и банков с помощью iBox терминалов. 

Ранее мы писали, что соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что терминалы IBOX были популярны среди клиентов monobank из-за бескомиссионного пополнения карты. Теперь можно воспользоваться терминалами сети EasyPay и City24, кассами банков-партнеров Универсал Банк, А-Банк, Укргазбанк — без комиссии.

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