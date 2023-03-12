Термінали iBox відновили роботу: які банки приймають послуги

Термінали iBox

Команда iBox змогла відновити роботу всіх терміналів лише за три дні, як і обіцяла. Тепер термінали працюють на повну потужність і готові приймати платежі з основних послуг.

Про це повідомляє прес-служба iBox.

Термінали

Тепер термінали працюють на повну потужність і готові приймати платежі за основними послугами, такими як Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, а також операторам мобільного зв'язку — Lifecell, Vodafone, Kyivstar та іншим.

Команда iBox продовжує працювати над розширенням списку послуг, доступних через термінали, щоб забезпечити максимально зручний сервіс для своїх користувачів. Після відновлення роботи термінали вже почали приймати платежі по всіх доступних послугах, що стало гарною новиною для багатьох користувачів iBox.

Таким чином відновлення роботи терміналів iBox після збою дозволило користувачам знову скористатися зручними сервісами, що дало їм можливість оплачувати послуги своїх провайдерів і банків за допомогою iBox терміналів.

Раніше ми писали, що співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що термінали IBOX були популярними серед клієнтів monobank через безкомісійне поповнення картки. Тепер можна скористатися терміналами мережі EasyPay та City24, касами банків-партнерів Універсал Банк, А-Банк, Укргазбанк — без комісії.