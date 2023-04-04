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Тищенко показал пренебрежительное отношение директора агентства лесных ресурсов к флагу Украины

4 апреля 2023 21:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Флаг на здании
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Николай Тищенко показал отношение директора Государственного агентства лесных ресурсов и ГП "Емильчинского ЛГ" Дидуса Олега Яковлевича к флагу Украины. Разорванный и грязный сине-желтый флаг был прикреплен к его зданию.

Видео Тищенко опубликовал в своем Telegram-канале.

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"И это сегодня, когда наши героические воины, медики, гражданские люди отдают свою жизнь за это знамя. Позор", — подчеркнул Тищенко.

Напомним, народного депутата Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга народа". Нардеп уехал в Таиланд, якобы с целью "рабочего визита".

Также мы писали, что несовершеннолетние в селе Ивахны Уманского района сняли с надгробия военного флаг Украины и опубликовали видео своего поступка в "Tik-Tok".

Добавим, в Одессе 22-летнего мужчину ждет суд. Одессит ночью похитил с фасадов домов на территории Приморского района 13 государственных флагов.

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