Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Тищенко показав зневажливе ставлення директора агентства лісових ресурсів до прапора України arrow

Тищенко показав зневажливе ставлення директора агентства лісових ресурсів до прапора України

4 квітня 2023 21:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прапор на будівлі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Микола Тищенко показав ставлення директора Державного агентства лісових ресурсів та ДП "Ємільчинського ЛГ" Дідуса Олега Яковича до прапора України. Розірваний та брудний синьо-жовтий стяг був прикріплений до його будівлі.

Відео Тищенко опублікував у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Деталі

"І це сьогодні, коли наші героїчні воїни, медики, цивільні люди віддають своє життя за цей прапор. Ганьба", — наголосив Тищенко.

Нагадаємо, народного депутата Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу". Нардеп поїхав до Таїланду, буцімто з метою "робочого візиту".

Також ми писали, що неповнолітні у селі Івахни Уманського району зняли з надгробка військового прапор України та опублікували відео свого вчинку у Tik-Tok.

Додамо, в Одесі на 22-річного чоловіка чекає суд. Одесит серед ночі викрав із фасадів будинків на території Приморського району 13 державних прапорів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB