Тищенко показав зневажливе ставлення директора агентства лісових ресурсів до прапора України

Прапор на будівлі

Микола Тищенко показав ставлення директора Державного агентства лісових ресурсів та ДП "Ємільчинського ЛГ" Дідуса Олега Яковича до прапора України. Розірваний та брудний синьо-жовтий стяг був прикріплений до його будівлі.

Відео Тищенко опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"І це сьогодні, коли наші героїчні воїни, медики, цивільні люди віддають своє життя за цей прапор. Ганьба", — наголосив Тищенко.

Нагадаємо, народного депутата Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу". Нардеп поїхав до Таїланду, буцімто з метою "робочого візиту".

Також ми писали, що неповнолітні у селі Івахни Уманського району зняли з надгробка військового прапор України та опублікували відео свого вчинку у Tik-Tok.

Додамо, в Одесі на 22-річного чоловіка чекає суд. Одесит серед ночі викрав із фасадів будинків на території Приморського району 13 державних прапорів.