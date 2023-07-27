"Ткача — в Генпрокуроры!": Тищенко отреагировал на публикацию журналиста о е-декларациях

Народный депутат Николай Тищенко. Фото: скриншот по обращению М. Тищенко

Как известно, в среду, 26 июля, Верховная рада Украины должна была проголосовать по законопроекту о возобновлении обязательного декларирования для государственных чиновников. Однако не всем нардепам понравились дальнейшие перспективы. Так, в ответ на призыв журналиста Михаила Ткача вернуть декларирование, бывший "слуга народа" Тищенко предложил ему стать Генпрокурором.

Ответ журналисту нардеп опубликовал в Telegram-канале.

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Почему электронное декларирование важно

С начала полномасштабного вторжения государственных чиновников, в том числе и народных депутатов, освободили от обязательных электронных деклараций. В свое время именно электронное декларирование, являющееся одним из главных достижений после Революции Достоинства, способствовало ряду расследований и приговоров в отношении коррупционеров среди депутатов, министров и судей.

И его отмена для должностных лиц означала, что заполнять декларации можно по желанию. А его у народных избранников было немного. Так, по данным Transparency International, за весь 2022 год лишь треть чиновников подали свои декларации за предыдущий, 2021-й.

Общественные организации возмутились такой халатностью и потребовали от власти вернуть электронные декларации. С этим тянули еще более полугода, но наконец ВР решила рассмотреть законопроект № 8071 Давида Арахамии "О внесении изменений в некоторые законы Украины по осуществлению мер финансового контроля с целью предотвращения коррупции".

Как Тищенко "назначил" журналиста Генпрокурором

Наконец-то принять законопроект 26 июля, в день пленарного заседания ВР, депутатов призвал журналист-расследователь Михаил Ткач.

"Мы не быдло, чтобы с нами так обращались. Десятки сигналов о коррупции на всех уровнях. От регионального до столичного. Просто сейчас на отдыхе по всему миру находятся, возвращаются или вернулись сотни чиновников. Просто сейчас покупаются или достраиваются имения и избираются ренжроверы", — написал журналист в сообщении в Facebook.

К тому же журналист призвал законодателей не манипулировать тезисом о том, что сокрытие деклараций во время войны необходимо для их безопасности.

"У нас на втором году полномасштабной войны танкисты ищут бинокли и шлемофоны. Вот вопросы безопасности. У нас некоторые позиции и группы на фронте работают без дрона. Одного! Это вопрос безопасности. Тысячи власть имущих и депутатов всех уровней, которые стали миллионерами и миллиардерами, пока те, кто их выбирали, стояли насмерть — это вопрос безопасности" , — отметил Ткач.

Скріншот допису Михайла Ткача



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Свое сообщение журналист начал и завершил словами "мы не быдло". Это выражение понравилось Николаю Тищенко народному депутату, которого исключили из фракции "Слуга народа" за поездку на Мальдивы во время военного положения. Так что ответ Михаилу Ткачу он начал этими же словами.

"Мы не быдло! Я, независимый народный депутат Николай Тищенко, ознакомившись с манифестом журналиста-расследователя Михаила Ткача о беспрецедентном уровне коррупции на всех уровнях, обращаюсь к Президенту Украины с требованием дать шанс Михаилу Ткачу и назначить его Генеральным Прокурором Украины! Достаточно слов и расследований, нужные действия! Ткач, Х**Ч! Ткача — в Генпрокуроры! Мы не быдло", — заявил бывший "слуга" в Telegram-канале.

Скриншот сообщения Николая Тищенко

Пока ни Президент Украины, к которому с предложением обратился Тищенко, ни журналист Михаил Ткач не отреагировали на сообщение нардепа.

Напомним, по словам Давида Арахамии в среду, во время заседания ВР Юлия Тимошенко заблокировала трибуну, чтобы не голосовать за возобновление декларирования.