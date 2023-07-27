"Ткача — у Генпрокурори!": Тищенко відреагував на допис журналіста про е-декларації

Народний депутат Микола Тищенко. Фото: скріншот із звернення М. Тищенка

Як відомо, у середу, 26 липня, Верховна рада України мала проголосувати щодо законопроєкту про поновлення обовʼязкового декларування для державних посадовців. Однак не всім нардепам сподобались подальші перспективи. Так, у відповідь на заклик журналіста Михайла Ткача повернути декларування, колишній "слуга народу" Тищенко запропонував йому самому стати Генпрокурором.

Відповідь журналісту нардеп опублікував у Telegram-каналі.

Читайте також:

Чому електронне декларування важливе

Від початку повномасштабного вторгнення державних посадовців, в тому числі і народних депутатів звільнили від обовʼязкових електронних декларацій. Свого часу саме електронне декларування, яке є одним із головних досягнень після Революції Гідності, сприяло низці розслідувань і вироків щодо корупціонерів серед депутатів, міністрів і суддів.

І його скасування для посадовців означало, що заповнювати декларації можна за бажанням. А його в народних обранців було небагато. Так, за даними Transparency International, за весь 2022 рік лише третина посадовців подали свої декларації за попередній, 2021-й.

Громадські організації обурились такій халатності та вимагали від влади повернути електронні декларації. З цим тягнули ще понад пів року, але врешті ВР вирішила розглянути законопроєкт №8071 Давида Арахамії "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення заходів фінансового контролю з метою запобігання корупції".

Як Тищенко "призначив" журналіста Генпрокурором

Нарешті ухвалити законопроєкт 26 липня, у день пленарного засідання ВР, депутатів закликав журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

"Ми не бидло, щоб з нами так поводилися. Десятки сигналів про корупцію на всіх рівнях. Від регіонального до столичного. Просто зараз на відпочинку по всьому світі перебувають, повертаються або повернулись сотні чиновників. Просто зараз купуються або добудовуються маєтки та обираються ренжровери", — написав журналіст у дописі в Facebook.

До того ж журналіст закликав законотворців не маніпулювати тезою про те, що приховання декларацій під час війни необхідне для їх безпеки.

"У нас на другому році повномасштабної війни танкісти шукають біноклі та шлемофони. Оце питання безпеки. У нас деякі позиції та групи на фронті працюють без дрона. Одного! Це питання безпеки. Тисячі можновладців та депутатів всіх рівнів, які стали мільйонерами та мільярдерами, поки ті, хто їх обирали, стояли на смерть — це питання безпеки", — зазначив Ткач.

Скріншот допису Михайла Ткача



1 / 3

Свій допис журналіст почав і завершив словами "ми не бидло". Цей вислів вподобав Микола Тищенко народний депутат, якого виключили з фракції "Слуга народу" за поїздку на Мальдіви під час воєнного стану. Тож, відповідь Михайлу Ткачу він розпочав цими ж словами.

"Ми не бидло! Я, незалежний народний депутат Микола Тищенко, ознайомившись з маніфестом журналіста-розслідувача Михайла Ткача про безпрецедентний рівень корупції на всіх рівнях, звертаюся до Президента України з вимогою дати шанс Михайлу Ткачу та призначити його генеральним прокурором України! Досить слів та розслідувань, потрібні дії! Ткач, Х**Ч! Ткача — у Генпрокурори! Ми не бидло", — заявив колишній "слуга" у Telegram-каналі.

Скриншот допису Миколи Тищенка

Поки ні Президент України, до якого з пропозицією звернувся Тищенко, ні журналіст Михайло Ткач не відреагували на допис нардепа.

Нагадаємо, за словами Давида Арахамії у середу, під час засідання ВР, Юлія Тимошенко заблокувала трибуну, щоб не голосувати за відновлення декларування.